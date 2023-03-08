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Сегодня, 08:50

Лапорта — о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как состоялась его встреча с отцом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече обсуждалось возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу».

«Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022. Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси, который очень любит «Барсу». Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба. В случае с Месси дело не в деньгах, мы говорим о признательности», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. Действующее соглашение аргентинца с французской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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