Лапорта: «У нас получилось спасти «Барселону» от финансового кризиса»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовых решениях в каталонском клубе.

«Мы подписали игроков на 215 миллионов евро и продали за 141 миллион евро, мы создали конкурентоспособную команду за 74 миллиона евро. Мы сократили расходы на заработную плату примерно на 100 миллионов евро и поэтому планируем сократить их еще на 70 миллионов евро. Да, мы спасли «Барселону» от финансового краха», — приводит слова Лапорты Sky Sport.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 53 очка за 20 матчей. Ближайший преследователь каталонского клуба — «Реал», они отстают от сине-гранатовых на 8 очков.