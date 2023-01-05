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Испания

Сегодня, 18:35

Лапорта: «Барселона» имеет все шансы на титулы, мы проделали необходимую работу летом»

Лапорта считает, что «Барселона» не нуждается в подписаниях в зимнее трансферное окно
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонский клуб не нуждается в подписаниях в зимнее трансферное окно.

«Никакой активности не будет, если не возникнет неожиданностей. Летом мы уже проделали необходимую работу, и тренер доволен. У нас есть команда, которая имеет все шансы на титулы в этом сезоне», — приводит слова Лапорты Sport.es.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 38 очков в 15 матчах. Следующую игру команда проведет 8 января на выезде против «Атлетико».

Источник: Sport.es
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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