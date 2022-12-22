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Сегодня, 09:02

Президент «Барселоны» Лапорта: «Через два года у нас будет еще более конкурентоспособный состав»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб намерен продолжать укреплять состав и становится более конкурентоспособной командой.

«В спортивной сфере мы будем бороться за все. Приоритетная цель — ла лига. Дело в том, что у нас очень молодая и конкурентоспособная команда, которую мы также усилили игроками с проверенным опытом. Летом мы уже поработали с экономическими рычагами, и через два года у нас будет еще более конкурентоспособный состав. Мы хотим выиграть чемпионат, чтобы показать, что процесс восстановления идет хорошо», — приводит слова Лапорты barcablaugranes.com.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 37 очков за 14 туров.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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