Жоау Феликс может стать игроком «Астон Виллы»

Полузащитник сборной Португалии и «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», утверждает Marca.

Агент португальского футболиста Жорже Мендеш присутпил к переговорам с клубом по поводу возможного трансфера.

Сообщалось, что в покупке игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария».