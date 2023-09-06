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Испания

Сегодня, 01:51

Жоау Феликс отказался от 17 миллионов евро ради перехода в «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Reuters
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Нападающий Жоау Феликс решил отказаться от многих миллионов евро, чтобы перейти из «Атлетико» в «Барселону». По информации A Bola, в общей сложности он потеряет более 17 миллионов евро.

У 23-летнего португальца был контракт с «Атлетико» с зарплатой 6 миллионов евро за сезон. Из-за переезда в каталонский клуб ему заплатили только за июль и август, а «Барселона» выплатит только 400 тысяч евро за оставшуюся часть сезона. Только в этом сезоне Феликс потеряет почти пять миллионов.

Чтобы отпустить игрока в аренду, «Атлетико» также потребовал от Феликса продлить контракт с клубом еще на два сезона, до 2028 года, с понижением зарплаты с 6 до 3 миллионов евро. Таким образом, еще за четыре сезона он вместо 24 заработает только 12 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
17.09 00:00
Вильярреал – Альмерия
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