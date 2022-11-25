Жоау Феликс решил покинуть «Атлетико» в январе

Нападающий Жоау Феликс решил уйти из «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, 23-летний игрок попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему команду. «Бавария», которая уже интересовалась форвардом летом, кажется потенциальным кандидатом на приобретение.

«ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» также являются претендентами на подписание Феликса.

Контракт португальского футболиста с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетико» 19 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, а также сделал три голевые передачи.