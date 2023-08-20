Жоау Канселу близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу станет игроком «Барселоны», сообщает ESPN.

По данным источника, португалец перейдет на правах аренды на один сезон, причем при желании команда Хави сможет воспользоваться опцией выкупа.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.