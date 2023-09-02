Канселу: «Надеюсь выиграть в «Барселоне» все возможные титулы»

Защитник Жоау Канселу высказался о переходе в «Барселону». Каталонский клуб арендовал его у «Манчестер Сити» на один сезон.

Португалец выразил надежду, что в составе каталонцев сможет выиграть не один титул.

«Барса» всегда была клубом моей мечты, я хотел играть здесь, — приводит Mundo Deportivo слова Канселу. — Я во многом отождествляю себя с их культурой. Сейчас это лучший клуб, в котором можно находиться. Я очень воодушевлен. Мне нравится давление, и я надеюсь, что это будет сезон титулов, потому что клуб живет этим. Это будет отличный сезон для нас. Я с нетерпением жду его и надеюсь, что у меня будет много обязательств и работы. Я надеюсь выиграть все возможные титулы».

29-летний португалец выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Во второй части прошедшего сезона Канселу на правах аренды играл за «Баварию».