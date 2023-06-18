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Испания

Сегодня, 17:35

Жорди Альба и «Интер Майами» согласовали все условия сделки

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Барселоны» Жорди Альба близок к переходу в «Интер Майами». Стороны согласовали все условия сделки, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент футболист является свободным агентом. «Интер Майами» рассчитывает объявить о подписании Альбы в ближайшее время после розыгрыша Лиги наций.

24 мая футболист объявил об уходе из «Барселоны» после окончания сезона. Он выступал за каталонцев 11 лет.

В сезоне-2022/23 защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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