Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны» после 11 лет в клубе

Защитник «Барселоны» Жорди Альба покинет команду в конце сезона.

34-летний испанец выложил видео в соцсетях, в котором объявил о своем уходе. Его контракт с «Барселоной» истекает летом.

Испанец является воспитанником «Барселоны». В 2012 году Альба вернулся в клуб из «Валенсии». Он провел 458 матчей за каталонцев, забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов.в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне на счету Альбы 2 гола и 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. В мае «Барселона» объявила об уходе еще одного воспитанника Серхио Бускетса.