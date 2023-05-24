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Испания

Сегодня, 15:22

Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны» после 11 лет в клубе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жорди Альба.
Фото Global Look Press
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба покинет команду в конце сезона.

34-летний испанец выложил видео в соцсетях, в котором объявил о своем уходе. Его контракт с «Барселоной» истекает летом.

Испанец является воспитанником «Барселоны». В 2012 году Альба вернулся в клуб из «Валенсии». Он провел 458 матчей за каталонцев, забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов.в сезоне-2014/15.

В текущем сезоне на счету Альбы 2 гола и 6 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. В мае «Барселона» объявила об уходе еще одного воспитанника Серхио Бускетса.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
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