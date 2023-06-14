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Сегодня, 11:41

Альба: «Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что открыт к любым предложениям в летнее трансферное окно.

«Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе. Куда бы я ни пошел, все будет хорошо, но перемены — это всегда непросто. Я хочу все тщательно взвесить», — приводит слова Альбы The Guardian.

24 мая Альба объявил об уходе из «Барселоны» после окончания сезона. Он выступал за каталонцев 11 лет.

В сезоне-2022/23 защитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
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