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Испания

Сегодня, 13:33

Жорже Мендеш заверил «Барселону», что команда АПЛ заплатит за Ансу Фати 70 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть команду, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш заверил руководство каталонцев, что этим летом один из клубов АПЛ готов будет заплатить за его клиента 70 миллионов евро. 20-летний игрок не хочет покидать «Барселону», но клуб настроен на продажу, чтобы улучшить свое финансовое положение.

В текущем сезоне Фати провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ансу Фати
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