Жозе Моуринью хочет видеть Депая в «Роме»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Рому» в ближайшее время. Главный тренер римлян Жозе Моуринью лично хотел бы видеть голландца в своей команде.

По данным Tuttosport, специалист связался с игроком, чтобы обсудить возможный трансфер. Моуринью хотел бы сначала арендовать его, а летом 2023 года заключить долгосрочный контракт.

Депай перешел в «Барселону» в июле 2021 года. Всего он забил 14 голов в 41 матче во всех соревнованиях.