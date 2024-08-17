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Сегодня, 07:55

Испанский журналист Эспина: «Не видел, чтобы слова Абаскаля вызвали отрицательную реакцию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист испанского издания Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения в первом матче нового сезона.

«Лично я не видел, чтобы эти слова Абаскаля вызвали отрицательную реакцию в Испании. На пресс-конференции он говорил не только это. Статья с заголовком «Абаскаль, говно и ветчина» вышла в местной газете. А так, особого ажиотажа вокруг этих слов не было, никто их не обсуждает», — приводит «РБ Спорт» слова Эспины.

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Гранада» под руководством Абаскаля проиграла «Альбасете» (1:2).

Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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