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Испания

16 марта, 14:43

Испанский журналист Эспина: «Захарян — качественный игрок, но ему еще нужно расти»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян — качественный игрок. Но он молод, ему еще нужно расти. Посмотрим, как будет проходить его адаптация после дебютного гола. Возможно, это поможет Захаряну психологически», — приводит слова Эспина «РБ Спорт».

20-летний полузащитник забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче против «Кадиса» (2:0) в 29-м туре ла лиги.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 46 очков.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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