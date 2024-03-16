Испанский журналист Эспина: «Захарян — качественный игрок, но ему еще нужно расти»

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян — качественный игрок. Но он молод, ему еще нужно расти. Посмотрим, как будет проходить его адаптация после дебютного гола. Возможно, это поможет Захаряну психологически», — приводит слова Эспина «РБ Спорт».

20-летний полузащитник забил дебютный гол за «Реал Сосьедад» в матче против «Кадиса» (2:0) в 29-м туре ла лиги.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 46 очков.