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Испания

Сегодня, 10:45

Журналист Педрероль назвал возможную замену Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
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Журналист Хосеп Педрероль рассказал, кто, по его мнению, должен стать следующим тренером «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.

«Есть ощущение, что, если Анчелотти уйдет, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», — цитирует Педрероля Madrid Xtra.

40-летний Арбелоа является тренером молодежки «Реала».

Ранее сообщалось, что итальянец покинет сливочных, если они не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне. В СМИ писали, что Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на замену Анчелотти.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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