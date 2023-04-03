Журналист Педрероль назвал возможную замену Анчелотти в «Реале»

Сегодня, 10:45
Журналист Хосеп Педрероль рассказал, кто, по его мнению, должен стать следующим тренером «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.
«Есть ощущение, что, если Анчелотти уйдет, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», — цитирует Педрероля Madrid Xtra.
40-летний Арбелоа является тренером молодежки «Реала».
Ранее сообщалось, что итальянец покинет сливочных, если они не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне. В СМИ писали, что Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на замену Анчелотти.