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28 марта, 03:42

Кунде: «Ставить матч на такую дату — неуважение к «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жюль Кунде.
Фото AFP
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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде после победы над «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании раскритиковал руководство ла лиги из-за даты проведения игры.

«Мы в ярости из-за даты игры. Это ненормально. Говорили об этом много раз, о проблеме с календарем. Я знаю, что иногда есть люди, которым трудно это понять.

Конечно, нам очень повезло делать то, что мы делаем, я считаю себя счастливчиком. Жить за счет своей страсти к футболу и жить хорошо. Но ставить матч на эту дату — неуважение к клубу. Неважно, будь ли это «Барса», «Осасуна» или «Реал». Это неуважение к игрокам. Мы не машины, и чтобы показывать ту игру, которую мы показаываем, и давать болельщикам то, что они хотят, нам нужен отдых.

Все должны это понимать, не только ла лига. Они не могут устанавливать даты, которые им попадаются... мы не хотим оправдываться, это не то, чем мы занимаемся», — сказал Кунде в эфире DAZN.

В воскресенье и понедельник сборные проводили свои матчи в Лиге наций и отборочном турнире чемпионата мира-2026. «Барселона» в четверг, 27 марта, победила «Осасуну» (3:0), а в воскресенье, 30 марта, встретится с «Жироной».

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Футбол
ФК Барселона
Жюль Кунде
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