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Испания

Сегодня, 11:29

Зидан готов возглавить «Реал», если клуб выполнит два его требования

Виталий Косик
Корреспондент
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Французский специалист Зинедин Зидан может в скором времени вернутся в «Реал», сообщает Defensa Central.

По информации источника, французский тренер выдвинул два требования руководству «сливочных» для своего возвращения.

Зидан хочет видеть в своем тренерском штабе специалиста по физподготовке Грегори Дюпона. Еще одним требованием наставника является сохранение в команде полузащитника Эдена Азара.

50-летний француз возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
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