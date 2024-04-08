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Испания

Сегодня, 10:03

Зидан назвал Беллингема прекрасным футболистом

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что думает о полузащитнике сборной Англии и мадридцев Джуде Беллингеме.

«Беллингем — прекрасный футболист. Он превосходит все ожидания. Я его большой поклонник. Хочу пожелать ему выиграть как можно больше трофеев», — цитирует тренера Telefoot.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В этом сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 23 матча, записав на свой счет 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги после 30 туров.

Джуд Беллингем
Зинедин Зидан
ФК Реал
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