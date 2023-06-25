Зидан назвал имена самых талантливых футболистов, которых он тренировал

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кто, по его мнению, являются самыми талантливыми игроками, которых он тренировал.

«Если и есть хороший игрок, который может заставить меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Может, еще Лука Модрич. Они владеют мячом, и кажется, что они вот-вот его потеряют, но потом они находят решение», — цитирует Зидана Telefoot.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.