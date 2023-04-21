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Испания

Сегодня, 18:32

Зидан не собирается возвращаться в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Французский специалист Зинедин Зидан не собирается возвращаться в «Реал», сообщает RMC Sport.

Ранее в французских СМИ появлялась информация о том, что Зидан готов вернуться в мадридский клуб, если действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет своей пост.

50-летний француз возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

По информации издания, французский специалист полностью отказался от этой идеи и хотел бы поработать с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера. Клуб хочет предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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