Зидан приглашен на презентацию Мбаппе в «Реале»

Бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пригласили на презентацию форварда Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды, сообщает Relevo.

10 июля «Реал» объявил, что презентация 25-летнего француза состоится 16 июля.

«Реал» сообщил о переходе Мбаппе в начале июня. Ранее нападающий выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).