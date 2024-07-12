Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:43

Зидан приглашен на презентацию Мбаппе в «Реале»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пригласили на презентацию форварда Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды, сообщает Relevo.

10 июля «Реал» объявил, что презентация 25-летнего француза состоится 16 июля.

«Реал» сообщил о переходе Мбаппе в начале июня. Ранее нападающий выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
«Спартак» нашел еще одну замену Промесу, от Чалова отказался европейский клуб. Главные трансферные новости РПЛ за 12 июля
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Захарова после ошибки Байдена в шутку назвала его пророссийским кандидатом
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Карвахаль: «Каждый день говорю Родри перейти из «Манчестер Сити» в «Реал»

Источник: «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком