Зидан вручил Бензема «Золотой мяч» на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) вручил «Золотой мяч» форварду Кариму Бензема. Икер Касильяс вручил трофей лучшего вратаря мира имени Льва Яшина Тибо Куртуа.

Бензема в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.