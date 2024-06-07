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Сегодня, 22:30

Зидан о Мбаппе: «Он войдет в историю «Реала» и превзойдет всех»

Руслан Минаев
Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход форварда Килиана Мбаппе.

«Мбаппе теперь здесь. Он войдет в историю и, мне кажется, превзойдет всех», — сказал Зидан в документальном фильме канале Telefoot, который посвящен 25-летнему форварду.

Ранее трансфер Мбаппе прокомментировали главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

3 июня мадридский клуб объявил о подписании с нападающим пятилетнего контракта. 30 июня у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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