Зинедин Зидан назвал свой лучший гол в карьере

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Бывший полузащитник «Реала» Зинедин Зидан назвал свой лучший гол, который забивал в своей карьере.
«Думаю, что мой самый важный и красивый гол был забит в матче с «Байером». Нам был нужен этот гол, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит Madrid Xtra слова Зидана.
15 мая 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго в финале Лиги чемпионов Роберто Карлос пробежал по левой бровке и сделал подачу на Зидана, который с левой ноги слета забил в девятку ворот.
52-летний француз на профессиональном уровне играл с 1990 по 2006 год. В 689 матчах во всех турнирах он забил 125 голов.