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Испания

6 апреля, 23:31

Злоумышленники пытались проникнуть в дом Месси в Барселоне

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Двое злоумышленников попытались проникнуть в дом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Барселоне, сообщает Antena 3.

По информации источника, инцидент произошел 5 апреля и все закончилось побегом преступников еще до приезда полиции. Им так и не удалось проникнуть в дом.

35-летний форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентина с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что форвард может вернутся в «Барселону» после окончания контракта с французским клубом.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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