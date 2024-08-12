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Сегодня, 15:43

Звезда «Реала» Винисиус может перейти в «Аль-Ахли» за один миллиард евро

Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Саудовский клуб «Аль-Ахли» ведет переговоры с мадридским «Реалом» о трансфере бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает Globo.

По данным источника, «Аль-Ахли» готов заплатить «сливочным» за Винисиуса один миллиард евро. В случае перехода бразилец станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории — за пять лет контракта футболист заработает более одного млрд евро.

В Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом предстоящего чемпионата мира-2034, который пройдет в этой стране.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 39 матчах мадридцев во всех турнирах, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами. Нынешнее соглашение вингера со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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