Live

Live

26 октября, 20:20

«Реал» обыграл «Барселону»: онлайн-трансляция класико

Игра 10-го тура чемпионата Испании.

Новое Ранее
26 октября, 20:20

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
26 октября, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Барселона

26 октября, 20:21

«Реал» победил «Барселону» в первом класико этого сезона

Матч завершился со счетом 2:1. Хотя мадридцы могли забивать больше.

«Реал» набрал 27 очков и оторвался на 5 очков от «Барсы» в таблице Ла лиги.

26 октября, 20:20

90+10-я минута. За пределами поля возникла потасовка. Травмированный Рюдигер и Винисиус пошли разбираться к скамейке «Барсы».

Желтую карточку получил Андрей Лунин.

26 октября, 20:19

Педри получил красную карточку

90+10-я минута. Грубоватый фол на Тчуамени и хавбек «Барсы» награжден второй желтой карточкой.

26 октября, 20:19

90+9-я минута. Фермин психанул и заработал желтую карточку. Последняя атака «Барсы».

26 октября, 20:18

90+9-я минута. Родриго пробил в угол! Щенсны в прыжке перевел на угловой.

26 октября, 20:17

90+8-я минута. Камавинга получил по ногам от Педри перед штрафной «Барселоны». Опасный стандарт для «Реала», но будет ли исполнять кто-то из мадридцев.

26 октября, 20:17

90+7-я минута. Замена у «Барсы» — Жерар Мартин вышел вместо Бальде.

26 октября, 20:15

90+5-я минута. Родриго пробивал из выгодной позиции, но по центру. Щенсны легко парировал удар.

26 октября, 20:12

90+3-я минута. «Реал» уже начинает ломать игру «Барсы». Себальос на фланге вынес и мяч и де Йонга.

26 октября, 20:10

90+1-я минута. В Мадриде полил сильный дождь.

Судья добавил 9 минут ко второму тайму.

26 октября, 20:10

90-я минута. Беллингем и Мбаппе уходят с поля. Вместо них — Гонсало и Себальос.

26 октября, 20:08

88-я минута. Мбаппе убежал на полуфланге и пробил в угол. Неточно, но это самый опасный момент последних 20 минут.

26 октября, 20:07

87-я минута. Камавинга покинул поле в сопровождении медиков. Но уже готов вернуться в игру. Маленькие хитрости от «Реала».

26 октября, 20:06

86-я минута. Пауза в игре. Камавинга лежит на газоне. Вроде обойдется все без медицинской бригады.

26 октября, 20:04

84-я минута. Форвард Барджи заменил защитника Кубарси. Кто будет играть в центре обороны?

26 октября, 20:03

83-я минута. Араухо пробил метров с 40 — мимо. Других вариантов у «Барселоны» не было.

26 октября, 20:00

80-я минута. Опасный удар Мбаппе заблокировал Араухо. Добивания от Тчуамени тоже не последовало. Угловой для «Реала».

26 октября, 19:58

78-я минута. Каррерас сегодня практически идеально играет против Ямаля. Полностью закрыл звездного тинейджера. Но до конца матча еще минут 15.

26 октября, 19:55

75-я минута. Более 78 тысяч сейчас наблюдают за игрой на «Сантьяго Бернабеу». Как население небольшого города.

26 октября, 19:54

74-я минута. Араухо и Касадо заменили Гарсию и Феррана у «Барселоны».

26 октября, 19:52

72-я минута. Двойная замена у «Реала». Родриго и Карвахаль заменили Вальверде и Винисиуса. Жуниор очень обижен на Алонсо за это решение.

26 октября, 19:48

69-я минута. Беллингем забил после паса Диаса, но последний был в офсайде, когда получил мяч на фланге. Четкая работа «Барсы» в обороне.

26 октября, 19:46

67-я минута. Винисиус завершал ударом атаку «Реала». Прямой удар получился у бразильца. Мимо ворот.

26 октября, 19:45

65-я минута. Вальверде лежал на газоне, Карвахаль уже переоделся и был готов его заменить. Но врачи показали Алонсо большой палец. Все в порядке с Феде.

А вот Гюлера заменили. Вместо него вышел Браим Диас.

26 октября, 19:44

64-я минута. Ямаль пробил издали. Слишком неточно. Фанаты «Реала» обругали Ламина, который был рядом с трибуной.

26 октября, 19:42

62-я минута. Винисиус хорош сегодня в обороне. Отобрал мяч у Ямаля, но владение у «Барсы» по-прежнему.

26 октября, 19:40

60-я минута. Осторожно играет «Реал». Да и «Барселона» не бежит в атаку сломя голову. Важное время, любой гол может сыграть на исходе матча.

26 октября, 19:37

57-я минута. Хейсен опасно прыгнул в ноги Фермину рядом с штрафной «Реала». Желтая карточка защитнику мадридцев и опасный штрафной для каталонцев.

26 октября, 19:36

56-я минута. Педри ловко подставился под локоть Беллингема и заработал фол. Мяч у «Барселоны».

26 октября, 19:33

53-я минута. Фермин пожадничал и пробил по центру, а мог отдавать влево или вправо и выводит партнеров один на один.

26 октября, 19:32

Мбаппе не реализовал пенальти

52-я минута. Щенсны парировал удар Мбаппе в левый угол.

26 октября, 19:31

51-я минута. После просмотра видео арбитр указывает на точку. У мяча Мбаппе.

26 октября, 19:29

49-я минута. Мяч попал в руку Гарсии после прострела Беллингема. Дело было в штрафной «Барсы», но рефери не ставит пенальти. Пауза в игре. Ждем ВАР.

26 октября, 19:27

47-я минута. Фермин получил мяч перед штрафной «Реала» и пробил по центру.

26 октября, 19:26

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

26 октября, 19:08

Первый тайм окончен. Отдыхаем!

26 октября, 19:07

45+5-я минута. Торрес с разворота бил — Куртуа легко забрал мяч, который летел в угол.

26 октября, 19:06

45+4-я минута. Рэшфорд проиграл дуэль Вальверде, но аут в пользу «Барсы». Каталонцы забирают концовку тайма.

26 октября, 19:03

45+2-я минута. Тем временем судья добавил шесть минут к первому тайму.

26 октября, 19:03

45-я минута. Снова забил Мбаппе, но из очевидного офсайда. Винисиус в эпизоде просто дурака сделал из Де Йонга, раза три обыграв голландца один в один.

26 октября, 18:59

Беллингем вывел «Реал» вперед

43-я минута. ГОООЛ! Винисиус подал во вратарскую, высокий Милитао скинул Беллингему, который стоял совсем один — 2:1.

26 октября, 18:58

42-я минута. Педри двумя руками взял футболку Винисиуса и остановил прорыв бразильца. Желтая карточка хавбеку «Барсы».

26 октября, 18:57

41-я минута. Камавинга обезвредил контратаку «Барселоны». Угловой для каталонцев.

26 октября, 18:55

«Барселона» сравняла счет

38-я минута. ГООЛ! Грубая ошибка Гюлера, который потерял мяч вблизи штрафной. Рэшфорд подхватил мяч и отдал в штрафную на Фермина — 1:1.

26 октября, 18:53

37-я минута. Градус матча повышен, но фолов не так уж и много — 4:4.

26 октября, 18:51

35-я минута. Винисиус получил идеальный пас от Мбаппе и пробил в угол. Щенсны перевел на угловой.

26 октября, 18:50

33-я минута. «Барса» едва не забила, а точнее Ферран. Но слишком слабо ударил форвард. Куртуа легко забрал мяч.

26 октября, 18:47

30-я минута. Хейсен мог забивать! Тчуамени вырезал диагональ во вратарскую. Тычок защитника «Реала» отразил Щенсны.

26 октября, 18:46

29-я минута. Мбаппе опасно пробил из острого угла. Француз использует полумоменты. Угловой для «Реала».

26 октября, 18:45

28-я минута. Винисиус специально пробил в Ямаля на радость трибунам. Десятка «Барсы» жалуется судье.

26 октября, 18:43

26-я минута. Вальверде с левой ноги пробил издали. Очень сильно, но неточно.

26 октября, 18:42

25-я минута. «Реал» завладел инициативой. Беллингем получил возможность для удара и пробил. Рикошет и угловой для «Реала».

26 октября, 18:40

23-я минута. Вальверде остановил проход Рэшфорда, пихнув того в спину. Желтая карточка капитану «Реала».

26 октября, 18:38

«Реал» вышел вперед в матче с «Барселоной»

21-я минута. ГООЛ! Идеальный пас от Беллингема разрезал защиту каталонцев и Мбаппе реализовал выход один на один — 1:0.

26 октября, 18:36

19-я минута. «Реал» целенаправленно включает активный прессинг только на половине поля «Барселоны». Когда мяч переходит на половину мадридцев — хозяева опускаются глубоко.

26 октября, 18:33

17-я минута. Беллингем слишком рискованно отдал назад. Куртуа едва успел к мячу и выбил его в аут.

26 октября, 18:30

Гол «Реала» отменили из-за офсайда

14-я минута. Следом за пенальти, отменили и гол мадридцев. В моменте с пасом на Мбаппе был офсайд. Счет по-прежнему ничейный — 0:0.

26 октября, 18:29

Мбаппе вывел «Реал» вперед

12-я минута. ГОООЛ! Низко сел в защиту «Реал» и при первой возможности вышел на половину «Барсы» и запрессинговал. Мяч отскочил Мбаппе и тот издали пальнул в дальний угол — 1:0.

26 октября, 18:26

9-я минута. Ямаль нанес первый удар — слишком неточно. Мяч в двух метрах от штанги пролетел. Тем не менее, Куртуа решил прыгнуть.

26 октября, 18:24

8-я минута. Рэшфорд пока самый активный игрок в атаке у «Барселоны». Один удар британца был заблокирован Камавингой.

26 октября, 18:22

5-я минута. Пенальти в ворота «Барселоны» не быть!

26 октября, 18:21

4-я минута. С офсайдом разобрались. Теперь арбитр смотрит видеоповтор на предмет самого фола. Ждем решения.

26 октября, 18:20

3-я минута. Арбитр слушает ВАР. Проверяют эпизод на предмет офсайда в начале атаки «Реала».

26 октября, 18:19

2-я минута. Пенальти заработал Винисиус.

Бразилец вошел в штрафную «Барсы», замахнулся под удар, но Ямаль подставил ногу.

26 октября, 18:17

Матч «Реал» — «Барселона» начался

1-я минута. Поехали!

26 октября, 17:16

Стартовый состав «Барселоны»

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, Де Йонг, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Ямаль, Рэшфорд.

Запасные: Кочен, Альер, Эспарт, Д. Фернандес, Т. Фернандес, Мартин, Араухо, Барджи, Берналь, Касадо, Торрентс.

26 октября, 17:15

Стартовый состав «Реала»

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Тчуамени, Гюлер, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Запасные: Лунин, Карвахаль, Александер-Арнолд, Асенсио, Фран Гарсия, Менди, Себальос, Мастантуоно, Браим Диас, Эндрик, Родриго, Гонсало.

25 октября, 19:40

«Реал» — «Барселона»: потери

У «Реала» из-за травм не сыграют защитники Давид Алаба и Антонио Рюдигер.

У «Барселоны» список травмированных больше — на поле не выйдут хавбеки Дани Ольмо, Гави, нападающие Роберт Левандовски, Рафинья и вратарь Марк-Андре тер Штеген. Кроме того, из-за дисквалификации игру пропустит главный тренер Ханси Флик.

25 октября, 19:35

«Реал» — «Барселона»: личные встречи

Команды провели 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 матча завершились вничью. Разница голов — 440:435 в пользу мадридской команды.

В Ла лиге 79 побед у «Реала» и 76 побед у «Барсы».

25 октября, 19:30

«Реал» — «Барселона»: результаты в Ла лиге

Мадридский клуб после 9 туров набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата Испании. Команда Хаби Алонсо одержала 8 побед и потерпела 1 поражение — от «Атлетико» (2:5).

Каталонцы с 22 очками занимают второе место в таблице. Команда Ханси Флика одержала 7 побед, потерпела 1 поражение (1:4 от «Севильи») и 1 раз сыграла вничью.

25 октября, 19:25

Где смотреть трансляцию матча «Реал» — «Барселона»

Класико в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».

25 октября, 19:20

Дата, место и время начала матча «Реал» — «Барселона»

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 18.15 по московскому времени.

25 октября, 19:15

Всем привет!

В воскресенье состоится первое класико в сезоне-2025/26 — в 10-м туре чемпионата Испании «Реал» примет «Барселону». «СЭ» будет внимательно следить за событиями матча. Присоединяйтесь!

