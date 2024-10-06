Белорусский вундеркинд оформил покер за «Реал». Летом он переехал в Мадрид за рекордную сумму

Будущая звезда?

В конце августа 12-летний белорус Алексей Майоров всколыхнул футбольное сообщество после трансфера в мадридский «Реал». Испанский клуб отдал за мальчика 120 тысяч евро — это рекордная сумма для столь юного игрока. И он уже начал оправдывать эти деньги.

Бенефис

В матче юношеской ла лиги против «Сан-Бласы» (7:2) Майоров оформил покер. Причем голы получились на любой вкус.

Сначала Алексей шикарно пробил со штрафного, затем уложил мяч в сетку с левой ноги, а во втором тайме дважды поразил ворота рабочей правой.

В Испании им уже восхищается крупнейшая спортивная газета — Marca. В одном из материалов его назвали белорусской жемчужиной академии «Реала»:

«Игрок проявляет качества, которые не характерны для ребенка. Его удар, техника и способность забивать были особенно заметны. Удар со штрафного, два мощных выстрела из-за пределов штрафной и хороший удар после великолепной передачи между линиями привели к четырем голам этого вундеркинда», — пишет издание.

Как Алексей оказался в «Реале»

Майоров — внук полузащитника минского «Динамо» 1980-х Алексея Кистеня. Увлекся футболом в четыре года, увидев матч по телевизору.

Впервые о парнишке узнали шесть лет назад — на открытии фан-зоны в Минске Алексей начеканил мячом 12 779 раз. Уже тогда было понятно, что у него большие шансы стать всемирно известным.

После одного из турниров Майоров мог оказаться в «Спартаке», «Зените» или «Краснодаре». Его отец активно торговался с российскими клубами, которые предлагали и без того заманчивые условия.

«Отец видел в нем коммерческий проект. В свое время предлагал разным академиям: «Зениту», «Спартаку», «Краснодару». В переговорах присутствовал элемент торга. Отец выбивал для себя и сына наиболее выгодные условия. В тренерских кругах ходили разговоры, что в академии красно-белых отец Алексея торговался по контракту, просил работу для себя и квартиру в Москве. Но у селекционеров не было уверенности, что это хороший вариант», — рассказывал журналистам детский тренер юного футболиста.

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В итоге Майоров-старший решил перевезти сына в Испанию. Алексей начал играть за скромный каталонский «Серданьоле» — из-за проблем с видом на жительство отец был вынужден отказать грандам.

Клуб взял на себя затраты на проживание, а Майоров-младший быстро адаптировался в новой стране, выучил испанский и стал лидером команды. До перехода в «Реал» за 22 матча последнего сезона он забил 59 голов.

Что дальше?

Алексей очень атлетичен для 12 лет: цепко стоит на ногах, двигается как взрослый, состоявшийся игрок. Все дело в тренировках — упор на «физику» помог Майорову обогнать сверстников не только в силе, но и в скорости.

Ему еще придется много работать, чтобы пробиться в профессиональный футбол. Но молодого парня уже очень хотят видеть в майке сборной Белоруссии. Также есть вероятность выступлений за испанскую или российскую национальные команды — решение за отцом.