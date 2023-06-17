Как загибается карьера наследника Месси. Фати в 16 лет заиграл в основе «Барсы», в 18 получил 10-й номер, а в 20 оказался не нужен команде

Что пошло не так?

5 августа 2021 года Лионель Месси покинул «Барселону». А примерно через месяц каталонцы гордо объявили — новым 10-м номером клуба стал 18-летний Ансу Фати. Молодого вингера Лео «благословил» еще в самом начале его профессиональной карьеры — когда Ансу забил первый гол за взрослую команду еще в 16, став самым молодым автором забитого мяча в истории клуба.

«Он мне очень нравится, и я стараюсь помогать ему, — говорил аргентинец. — У него есть все, чтобы добиться успеха. Я бы хотел, чтобы его постепенно подводили к основе, не оказывая большого давления. Нужно помнить, что ему всего 16 лет. У него есть все качества, чтобы стать одним из лучших в мире».

С того момента прошло уже четыре года — Фати 20, вся карьера еще впереди, но многие уже успели вычеркнуть его имя из списка будущих обладателей «Золотого мяча». Более того — одна за другой идут новости о том, что Хави и клуб не заинтересованы в футболисте, агент подыскивает для Ансу новый клуб, а отец вингера угрожает больше никогда не появиться на «Камп Ноу».

Фото Global Look Press

«Барселона» слишком поторопилась

Уход Месси стал для каталонцев огромным репутационным ударом. Один из европейских грандов потерял легендарного футболиста по глупости (не только своей, но все же) — это был гигантский позор. Его требовалось перебить, и «Барселона» выбрала худший из вариантов — вместо старого Месси назначила нового, передав десятый номер 18-летнему Фати.

Типичный воспитанник «Барселоны» — авансом звезда, что почти всегда губительно сказывается на игроках. Рики Пуч, Боян Кркич и десятки других не справившихся с ношей — тому доказательство. Ансу в этом плане ничем не отличался от других — ему тоже было тяжело, хотя в первые два года на взрослом уровне он разрывал. Казалось, что у этого парнишки магия получается естественным образом. Но руководство решило сделать футболку «Барселоны» для Фати тяжелее, пририсовав на спине знаковую «десятку».

Более того, вингер получил такую честь, находясь в лазарете — то есть не то что не в лучшей форме, а вообще с туманными перспективами. Так и вышло — впервые на поле под легендарной «десяткой» Фати вышел почти через год, и хотя сразу отличился, в дальнейшем выступал явно хуже великого предшественника. Понятно, что от Ансу не ждали того же уровня, что показывал Месси, но постепенно юноша притормаживал в футбольном развитии, а в какой-то момент и вовсе начал регрессировать.

«Я понимаю те эмоции, которые испытывает Фати, — говорил еще один не раскрывшийся талант «Барсы» Боян Кркич. — Я тоже проходил через подобное. Носить 10-й номер в «Барселоне» — не то же самое, что в любой другой команде. будут сравнивать с Месси, иначе ты не достоин этого номера».

И вся эта история начала происходить уже после того, как Фати получил знаковую «десятку». Но дело уж точно не только в ответственности, которая свалилась на Ансу. Есть аргумент куда более серьезный.

Фото Global Look Press

Ансу — хрустальный. Каталонцы устали его ждать

Склонные к мистицизму могли бы подумать, что «десятка» после Месси проклята. Просто потому, что нанесла по новому владельцу такой удар, что Фати не оправился до сих пор — за сезон-2021/22 (когда вингеру дали 10-й номер) Ансу получил, согласно Transfermarkt, пять различных травм, пропустив в общей сложности 35 матчей. Вдобавок к тому, что до того он пропустил почти год из-за разрыва мениска. Хороша звезда! Точнее, выбор руководства «Барселоны» кандидата на эту роль.

В 2021 году Фати отказался удалять хрящевую прокладку мениска. Врачи предлагали именно этот вариант, так как боли после предыдущей операции не проходили. В таком случае восстановление заняло бы 6-7 недель, но могло повлечь проблемы с суставами в следующие 8-10 лет. Известно, что в «Барселоне» настаивали на хирургическом вмешательстве, но сам Фати сделал выбор в пользу инъекций, чтобы уменьшить боль и воспаление колена. В итоге Ансу получил еще четыре травмы, пропустил в общей сложности 167 дней и 37 матчей — и все повреждения тем или иным образом касались того самого злосчастного колена.

Есть и другая версия. Как пишет The Athletic, первая операция на мениске Фати прошла по плану, но медицинский штаб существенно замедлил его восстановление, заставляя проводить каждый день по два сеанса реабилитации вместо одного, что могло сказаться на здоровье игрока и повлиять на рецидив. Но все это лишь сплетни.

Факт в другом — почти два сезона команда обходилась без Фати, справляясь усилиями всех подряд на левом фланге. И когда Ансу наконец был готов, он внезапно оказался не очень нужен Хави. И хотя сезон-2022/23 выглядит прорывным для «наследника Месси», ведь он принял участие в 51 игре и оформил 10+4, по факту он отыграл меньше половины из всех возможных минут, будучи игроком замены. Ходили разговоры, что Хави не хочет повторять ошибок Кумана, в свое время рано вернувшего Фати на поле, из-за чего Ансу схлопотал рецидив. Тренер верил, что выведет игрока на пик формы и тот снова начнет разрывать, как в 16-17 лет. Но пока этого так и не произошло — Фати так и остается игроком запаса. Хоть иногда выходит и забивает — даже «Реалу» в класико.

Однако все же в разный период времени в этом сезоне Хави предпочитал выпускать в основе на левый фланг самых разных исполнителей — Торреса, Рафинью, Дембеле и даже Гави с Педри. Но в стартовом составе Фати появлялся лишь в 14 матчах из 51 сыгранного. В чем же причина того, что даже с такой конкуренцией этот талант не проходит в состав? Каталонские медиа намекают, что Ансу далек от идеальной физической и ментальной формы — два года простоя дорого ему стоили, он бережет себя, потерял в скорости и резкости. При этих вводных тренерскому штабу нет смысла использовать такую «десятку».

Фото Global Look Press

Что дальше?

Впереди неизвестность. Фати очень хочет остаться — но он, кажется, единственный с таким желанием. Его отец недоволен: «Я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не приду на стадион, я очень зол на клуб. Мы говорим об игроке, который является игроком сборной Испании и пришел из Ла-Масии. Он заслуживает гораздо большего. Если бы все зависело от меня, мы бы покинули «Барселону» завтра».

В клубе тоже раздумывают над тем, так ли нужен Фати команде. Тем более Ансу получает почти 14 миллионов евро в год (по данным Capology), это третья зарплата в клубе после Де Йонга и Левандовски. А ведь «Барсе» нужно срочно сокращать зарплатный фонд. При этом авторитетные испанские СМИ пишут, что Хави настаивает, чтобы руководство оставило в команде 23-летнего Феррана Торреса, также проведшего невнятный сезон. Но тренер верит, что футболист улучшит свою игру в следующем сезоне, а вот про Фати сказать что-то однозначное куда труднее.

По слухам, Ансу может перейти в «Атлетико», «МЮ» или укатить за игровой практикой в «Вулверхэмптон» (тем более его агент — португалец Жорже Мендеш, собирающий своих клиентов в этом клубе). В «Барселоне» же перспективы Фати с каждым днем все более туманны. И пока очень похоже на то, что талант, который мог претендовать на статус лучшего в мире, уже никогда не будет реализован.