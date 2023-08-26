Захарян дебютировал в Испании: получил 19 минут, стал лучшим среди вышедших на замену и впечатлил тренера

Сегодня, 00:00
Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче против «Лас-Пальмаса».
Россиянин появился на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса. Арсен вышел на позицию центрального полузащитника и провел на поле 19 минут с учетом добавленного времени.
Согласно данным Opta, Захарян коснулся мяча 8 раз, выполнил 2 точные передачи из 5, отдал 1 пас под удар, а также выиграл 2 из 2 верховых единоборств. При этом Арсен ушел с поля без ударов по воротам и обводок.
Самый опасный момент от хавбека — подача углового на 81-й минуте. Захарян здорово исполнил навес по неудобной для вратаря траектории, но Шо немного не дотянулся до мяча.
Статистический портал WhoScored дал ему оценку 6,3 — самую высокую среди вышедших на замену футболистов «Реал Сосьедад».
Матч проходил на выезде на Канарских островах — в 6600 километрах от родного города Арсена, Самары.
В концовке встречи, когда новичка отправили на поле, гости в основном отбивались от атак «Лас-Пальмаса»: голкипер «Сосьедад» Алекс Ремиро несколько раз выручил свою команду, а один из ударов пришелся в перекладину.
«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер Иманоль Альгуасиль. — Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, с хорошим пасом и умением завершать атаки. У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам дать».
К слову, появление Арсена было ожидаемым — за день до матча Альгуасиль похвалил игрока за то, как он проявил себя в первые дни в новом клубе.
«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался. Хорошие футболисты делают это очень быстро. Конечно, я не собираюсь сейчас оценивать его уровень, талант и потенциал. Это 20-летний парень с прекрасным характером, и, если ничего не произойдет, он станет большим игроком», — заявил специалист.
Отметим, что «Сосьедад» третий раз подряд сыграл вничью и с 3 очками занимается 12-е место в таблице.
В следующем туре команда Захаряна сыграет против «Гранады» дома, а затем Арсена ждет выездной матч против самого статусного соперника в карьере — мадридского «Реала».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
13
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -