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Захарян дебютировал в Испании: получил 19 минут, стал лучшим среди вышедших на замену и впечатлил тренера

Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Есть первый матч за «Реал Сосьедад»!
Испания. Ла Лига. 3-й тур
25 авг, 20:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче против «Лас-Пальмаса».

Россиянин появился на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса. Арсен вышел на позицию центрального полузащитника и провел на поле 19 минут с учетом добавленного времени.

Арсен Захарян выходит на замену в матче «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад».
Фото Скриншот трансляции матча

Согласно данным Opta, Захарян коснулся мяча 8 раз, выполнил 2 точные передачи из 5, отдал 1 пас под удар, а также выиграл 2 из 2 верховых единоборств. При этом Арсен ушел с поля без ударов по воротам и обводок.

Самый опасный момент от хавбека — подача углового на 81-й минуте. Захарян здорово исполнил навес по неудобной для вратаря траектории, но Шо немного не дотянулся до мяча.

Статистический портал WhoScored дал ему оценку 6,3 — самую высокую среди вышедших на замену футболистов «Реал Сосьедад».

Матч проходил на выезде на Канарских островах — в 6600 километрах от родного города Арсена, Самары.

В концовке встречи, когда новичка отправили на поле, гости в основном отбивались от атак «Лас-Пальмаса»: голкипер «Сосьедад» Алекс Ремиро несколько раз выручил свою команду, а один из ударов пришелся в перекладину.

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер Иманоль Альгуасиль. — Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, с хорошим пасом и умением завершать атаки. У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам дать».

К слову, появление Арсена было ожидаемым — за день до матча Альгуасиль похвалил игрока за то, как он проявил себя в первые дни в новом клубе.

«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался. Хорошие футболисты делают это очень быстро. Конечно, я не собираюсь сейчас оценивать его уровень, талант и потенциал. Это 20-летний парень с прекрасным характером, и, если ничего не произойдет, он станет большим игроком», — заявил специалист.

Отметим, что «Сосьедад» третий раз подряд сыграл вничью и с 3 очками занимается 12-е место в таблице.

В следующем туре команда Захаряна сыграет против «Гранады» дома, а затем Арсена ждет выездной матч против самого статусного соперника в карьере — мадридского «Реала».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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