Захарян дебютировал в Испании: получил 19 минут, стал лучшим среди вышедших на замену и впечатлил тренера

Есть первый матч за «Реал Сосьедад»!

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену в матче против «Лас-Пальмаса».

Россиянин появился на поле на 75-й минуте, заменив Браиса Мендеса. Арсен вышел на позицию центрального полузащитника и провел на поле 19 минут с учетом добавленного времени.

Арсен Захарян выходит на замену в матче «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Фото Скриншот трансляции матча

Согласно данным Opta, Захарян коснулся мяча 8 раз, выполнил 2 точные передачи из 5, отдал 1 пас под удар, а также выиграл 2 из 2 верховых единоборств. При этом Арсен ушел с поля без ударов по воротам и обводок.

Самый опасный момент от хавбека — подача углового на 81-й минуте. Захарян здорово исполнил навес по неудобной для вратаря траектории, но Шо немного не дотянулся до мяча.

Статистический портал WhoScored дал ему оценку 6,3 — самую высокую среди вышедших на замену футболистов «Реал Сосьедад».

Матч проходил на выезде на Канарских островах — в 6600 километрах от родного города Арсена, Самары.

В концовке встречи, когда новичка отправили на поле, гости в основном отбивались от атак «Лас-Пальмаса»: голкипер «Сосьедад» Алекс Ремиро несколько раз выручил свою команду, а один из ударов пришелся в перекладину.

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер Иманоль Альгуасиль. — Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, с хорошим пасом и умением завершать атаки. У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам дать».

К слову, появление Арсена было ожидаемым — за день до матча Альгуасиль похвалил игрока за то, как он проявил себя в первые дни в новом клубе.

«По правде говоря, он меня удивил. Не тем, на каком уровне он находится. А тем, как Арсен адаптировался. Хорошие футболисты делают это очень быстро. Конечно, я не собираюсь сейчас оценивать его уровень, талант и потенциал. Это 20-летний парень с прекрасным характером, и, если ничего не произойдет, он станет большим игроком», — заявил специалист.

Отметим, что «Сосьедад» третий раз подряд сыграл вничью и с 3 очками занимается 12-е место в таблице.

В следующем туре команда Захаряна сыграет против «Гранады» дома, а затем Арсена ждет выездной матч против самого статусного соперника в карьере — мадридского «Реала».