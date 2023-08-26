Сегодня, 18:35
Арсен Захарян исполнил давнюю мечту: воспитанник «Динамо» перебрался в Европу, подписав контракт с «Реал Сосьедад», а в пятницу дебютировал в ла лиге. Матч с «Лас-Пальмасом» полузащитник начал в запасе, но вышел на замену на 75-й минуте.
После игры «Реал Сосьедад» посвятил дебюту Захаряна пост в соцсетях — и в комментариях, помимо огромного количества соотечественников, отмечались и местные болельщики. Вот самые популярные комментарии:
«Появление Захаряна на поле — лучший момент этого матча».
«Команда играла ужасно, Захарян — нормально: был активен и хорошо боролся. Отличное начало для 20 лет».
«Верните его обратно: за 20 минут 5 передач и 2 удара — ему нужно заканчивать с футболом, а нам — вернуть свои деньги, пока не поздно».
«Если дать Захаряну больше времени, он будет гораздо полезнее Карлоса Фернандеса».
«В следующем матче с «Гранадой» должен выйти Захарян и еще 10 игроков».
Пресса тоже оценила первое выступление Арсена:
Роберто Рамахо, As: «У него хорошая левая нога. Он много борется в полузащите. Мы получили первые впечатления о российской жемчужине, которые дали надежду на светлое будущее».
Оскар Бадалло, Marca: «Российский полузащитник запомнился подачей с углового. Новичок нечасто получал мяч, но в том моменте он показал, что способен создавать моменты — он сделал отличную подачу, которой поставил хозяев в затруднительное положение».
Анхель Лопес, Mundo Deportivo: «Вышел Захарян и быстро исполнил опаснейшую подачу с углового — жаль, не последовало завершения».
Наконец, вот что сказал главный тренер команды Иманоль Альгуасиль: «Если я и выпустил его в сложной ситуации, то только потому, что у него высокий уровень игры, а также индивидуальные качества. Он очень хорошо цепляется за мячи, раздает передачи, у него отличный удар. Арсен также может дать нам многое в отборе, а еще у него качественные подачи, в чем вы могли убедиться после навеса с углового. В дальнейшем он многое даст нашей команде».
Важно понимать, что на впечатления от Захаряна повлияло турнирное положение «Реал Сосьедад». Нулевая ничья с «Лас-Пальмасом» — это уже третья потеря очков в трех турах нового сезона. На фоне предыдущего чемпионата, когда команда финишировала в топ-4 и попала в Лигу чемпионов, баски играют ниже ожиданий как болельщиков, так и журналистов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
13
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -