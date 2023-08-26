Болельщики отметили дебют Арсена.

Арсен Захарян исполнил давнюю мечту: воспитанник «Динамо» перебрался в Европу, подписав контракт с «Реал Сосьедад», а в пятницу дебютировал в ла лиге. Матч с «Лас-Пальмасом» полузащитник начал в запасе, но вышел на замену на 75-й минуте.

После игры «Реал Сосьедад» посвятил дебюту Захаряна пост в соцсетях — и в комментариях, помимо огромного количества соотечественников, отмечались и местные болельщики. Вот самые популярные комментарии:

«Появление Захаряна на поле — лучший момент этого матча».

«Команда играла ужасно, Захарян — нормально: был активен и хорошо боролся. Отличное начало для 20 лет».

«Верните его обратно: за 20 минут 5 передач и 2 удара — ему нужно заканчивать с футболом, а нам — вернуть свои деньги, пока не поздно».

«Если дать Захаряну больше времени, он будет гораздо полезнее Карлоса Фернандеса».

«В следующем матче с «Гранадой» должен выйти Захарян и еще 10 игроков».

Пресса тоже оценила первое выступление Арсена:

Роберто Рамахо, As: «У него хорошая левая нога. Он много борется в полузащите. Мы получили первые впечатления о российской жемчужине, которые дали надежду на светлое будущее».

Оскар Бадалло, Marca: «Российский полузащитник запомнился подачей с углового. Новичок нечасто получал мяч, но в том моменте он показал, что способен создавать моменты — он сделал отличную подачу, которой поставил хозяев в затруднительное положение».

Анхель Лопес, Mundo Deportivo: «Вышел Захарян и быстро исполнил опаснейшую подачу с углового — жаль, не последовало завершения».

Наконец, вот что сказал главный тренер команды Иманоль Альгуасиль: «Если я и выпустил его в сложной ситуации, то только потому, что у него высокий уровень игры, а также индивидуальные качества. Он очень хорошо цепляется за мячи, раздает передачи, у него отличный удар. Арсен также может дать нам многое в отборе, а еще у него качественные подачи, в чем вы могли убедиться после навеса с углового. В дальнейшем он многое даст нашей команде».

Важно понимать, что на впечатления от Захаряна повлияло турнирное положение «Реал Сосьедад». Нулевая ничья с «Лас-Пальмасом» — это уже третья потеря очков в трех турах нового сезона. На фоне предыдущего чемпионата, когда команда финишировала в топ-4 и попала в Лигу чемпионов, баски играют ниже ожиданий как болельщиков, так и журналистов.