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Испания

Сегодня, 18:35

«Выход Захаряна — лучшее, что случилось в матче «Сосьедада». Что пишут в Испании про российского игрока

В Испании высоко оценили дебют Захаряна в ла лиге
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Болельщики отметили дебют Арсена.

Арсен Захарян исполнил давнюю мечту: воспитанник «Динамо» перебрался в Европу, подписав контракт с «Реал Сосьедад», а в пятницу дебютировал в ла лиге. Матч с «Лас-Пальмасом» полузащитник начал в запасе, но вышел на замену на 75-й минуте.

После игры «Реал Сосьедад» посвятил дебюту Захаряна пост в соцсетях — и в комментариях, помимо огромного количества соотечественников, отмечались и местные болельщики. Вот самые популярные комментарии:

  • «Появление Захаряна на поле — лучший момент этого матча».

  • «Команда играла ужасно, Захарян — нормально: был активен и хорошо боролся. Отличное начало для 20 лет».

  • «Верните его обратно: за 20 минут 5 передач и 2 удара — ему нужно заканчивать с футболом, а нам — вернуть свои деньги, пока не поздно».

  • «Если дать Захаряну больше времени, он будет гораздо полезнее Карлоса Фернандеса».

  • «В следующем матче с «Гранадой» должен выйти Захарян и еще 10 игроков».

Арсен Захарян. Захарян дебютировал в Испании: получил 19 минут, стал лучшим среди вышедших на замену и впечатлил тренера

Пресса тоже оценила первое выступление Арсена:

  • Роберто Рамахо, As: «У него хорошая левая нога. Он много борется в полузащите. Мы получили первые впечатления о российской жемчужине, которые дали надежду на светлое будущее».

  • Оскар Бадалло, Marca: «Российский полузащитник запомнился подачей с углового. Новичок нечасто получал мяч, но в том моменте он показал, что способен создавать моменты — он сделал отличную подачу, которой поставил хозяев в затруднительное положение».

  • Анхель Лопес, Mundo Deportivo: «Вышел Захарян и быстро исполнил опаснейшую подачу с углового — жаль, не последовало завершения».

Наконец, вот что сказал главный тренер команды Иманоль Альгуасиль: «Если я и выпустил его в сложной ситуации, то только потому, что у него высокий уровень игры, а также индивидуальные качества. Он очень хорошо цепляется за мячи, раздает передачи, у него отличный удар. Арсен также может дать нам многое в отборе, а еще у него качественные подачи, в чем вы могли убедиться после навеса с углового. В дальнейшем он многое даст нашей команде».

Важно понимать, что на впечатления от Захаряна повлияло турнирное положение «Реал Сосьедад». Нулевая ничья с «Лас-Пальмасом» — это уже третья потеря очков в трех турах нового сезона. На фоне предыдущего чемпионата, когда команда финишировала в топ-4 и попала в Лигу чемпионов, баски играют ниже ожиданий как болельщиков, так и журналистов.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
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Р. Вальекано – Атлетико
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