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Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад». Правда, в этом году Арсен вряд ли сыграет

Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Россиянин еще не выходил на поле после травмы.

Россиянин Арсен Захарян наконец вернулся в общую группу «Реал Сосьедад» — 21-летний атакующий полузащитник провел первую тренировку за долгое время, о чем команда сообщила в соцсетях. Правда, футболист вряд ли выйдет на поле до Нового года.

Захарян вернулся в общую группу

Баски выложили в соцсети видео с тренировки основной команды за день игры с киевским «Динамо» в Лиге Европы. На одном из роликов Арсен Захарян выходит на поле и здоровается с партнерами. Пост подписали радостным «готов тренироваться!».

Вместе с россиянином в общую группу вернулись исландец Орри Оскарссон и испанец Ариц Элустондо, однако в матче Лиги Европы тренерский штаб рассчитывает только на первого футболиста. Клуб уже объявил заявку на игру с «Динамо».

Причем 30-летний Элустондо, как и Захарян, весь сезон страдает от проблем со здоровьем, но в отличие от Арсена провел на поле 439 минут во всех турнирах.

Что за проблемы у Арсена

Россиянин травмировался еще в июле — повредил малоберцовые сухожилия правой лодыжки. В начале августа игрока прооперировали, но восстановление затянулось. 17 октября Арсен наконец вернулся в общую группу: провел часть тренировки, однако вскоре снова подвело здоровье. Представители «Сосьедада» говорили о проблемах с мышцами и тренировочной перегрузке, не называя даже примерных сроков выздоровления.

Нынешнее возвращение Захаряна в общую группу тоже не означает, что он скоро выйдет на поле. Хотя представитель футболиста Геннадий Голубин ждет появления Арсена до конца года.

Арсен Захарян в&nbsp;2024 году. «В Испании меньше расходов. Две тысячи евро в месяц хватит». Арсен Захарян: как он изменился за год

«Не переживайте, все будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против «Леганеса», — сказал Голубин «СЭ».

По проблемам россиянина нет официальной информации. По мнению нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, молодой футболист оказался не готов к переходу на новый уровень.

«Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, уехал не готовым к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к новым нагрузкам, но, возможно, не успел, и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует бывшего партнера Арсена «КП Спорт».

Фото Global Look Press

Какие шансы на возвращение в РПЛ

На фоне проблем Захаряна появились слухи о его возвращении в РПЛ. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что не отказался бы от такого талантливого футболиста.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — приводит слова Лички Legalbet.

15&nbsp;марта. Реал Сосьедад&nbsp;&mdash; Кадис&nbsp;&mdash; 2:0. Арсен Захарян радуется голу. Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад»! Завершилась гигантская серия без голов

Однако представители россиянина заявили, что никакой аренды в «Динамо» футболист не рассматривает — сейчас ему важнее закрепиться в «Сосьедаде». Пока команда занимает 8-е место в чемпионате Испании, а в общем этапе Лиги Европы идет 16-й.

В прошлом сезоне Арсен провел за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Его купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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