Каталонцы уверенно переиграли «Атлетик», с которым соседствуют в таблице ла лиги.

Новость в автобусе

Сколько споров было о новом формате Суперкубка Испании! Полемизировали о продаже прав на проведение турнира Саудовской Аравии. О несправедливом распределении призовых с очевидным перекосом в пользу «Реала» и «Барселоны», которые теперь делятся с самыми обделенными и — как и год назад в случае с «Осасуной» — перечислят по 200 тысяч евро «Мальорке».

Еще выясняли, сколько на каждом розыгрыше зарабатывает компания, которая принадлежит Жерару Пике. А в итоге все затмил футбол, потому что каждый суперкубковый турнир — это шикарные интриги и отличные по качеству матчи. И формат «Финала четырех» настолько всем понравился, что по стопам Испании пошла Италия, а сейчас о том же говорят во Франции.

Ну а скандалы, которые добавляют перца и тоже хорошо продаются, обеспечит «Барса». Например, пять лет назад еще прежнее руководство сине-гранатовых решило совместить приятное с полезным. И пока команда находилась в Саудовской Аравии, каталонская делегация заглянула в Катар на переговоры с Хави при еще работавшем в клубе нынешнем главном тренере «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Сейчас же главной темой стала регистрация на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора. В день суперкубкового полуфинала «Барса» нашла лазейку, получив пока временное разрешение заявить футболистов от Высшего совета по спорту. Этот орган вынесет окончательный вердикт по запросу клуба в течение трех месяцев, изучив представленный 52-страничный документ.

Ханси Флик сообщил новость команде и персонально двум подвисшим футболистам в автобусе по пути на стадион, заметив потом, что это событие — еще один повод выиграть. Впрочем, что Ольмо, что Виктор, который после яркого сезона во второй команде «Барсы» проявил себя на летних сборах и был выкуплен у «Жироны», в заявку на встречу с «Атлетиком» не попали, а их регистрация будет активирована в четверг. Даже в списке запасных не значился и Ансу Фати, которого могут отдать в аренду в «Бетис». Данная сделка — один из способов вписаться в потолок зарплат и выполнить правило «1 к 1», согласно которому клуб может тратить на оклады новых игроков ту же сумму, что экономит на выплатах ушедшим футболистам.

«Барса» не могла позволить себе такой роскоши несколько лет, и как злостный нарушитель потолка зарплат регулярно подвергалась санкциям. А именно — попадала под действие правила «4 к 1». Если объяснять максимально просто, то оно означает, что для внесения в платежную ведомость оклада новичка необходимо сэкономить в четыре раза большую сумму. Причем данное правило касается не только новых приобретений, но и продления соглашений уже выступающих в команде футболистов. Новые договоры требуют новой регистрации. А набор инструментов стандартен — продажи, аренды, разрывы контрактов, временное сокращение зарплат. Или новые заработки, что может сработать и зимой, так как по ходу сезона лига один раз вносит коррективы в потолки зарплат всех клубов.

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Гави+Ямаль

Что до игры, то это был самый интригующий полуфинал, в котором сошлись третья и четвертая команды чемпионата. В таблице их разделяет всего два очка, и если «Барса» в последнее время спотыкается (ничья и два поражения в трех турах), то «Атлетик» с учетом всех турниров не проигрывал на протяжении пятнадцати матчей. Последняя осечка басков датировалась 6 октября, когда на девятой добавленной арбитром минуте была проиграна встреча с «Жироной» (1:2).

А сюрпризом в составе «Барсы» стало появления в воротах Щенсны. Не то чтобы дебютировавший в Кубке Испании против «Барбастро» поляк этого не заслуживал. Но все инсайдеры заявляли: в среду первым номером будет Пенья. Причина — в четырехминутном опоздании забывшего о разности в часовых поясах кипера на установку в отеле, чего педантичный Флик не терпит. Лучше всех это знает Кунде, который из-за проблем с пунктуальностью трижды вылетал из стартового состава и получал от тренера выговоры за неуважение к коллективу. Между тем с атмосферой в команде все в полном порядке, и когда красивая комбинация Педри и Бальде завершилась первым после тяжелой травмы голом Гави, тот отметил свой успех фирменным празднованием Ольмо.

Про «Атлетик» же долгое время сказать было нечего, поэтому обсуждали не футбол, а заочную пикировку Джона Уриарте и Деку. Президент басков, комментирую решение по делу Ольмо, заявил: «Это временная мера, принятая политическим органом. Лиге и федерации придется защищать свое решение. Это плохо для испанского футбола». В ответ директор «Барсы» посоветовал Уриарте заниматься своим клубом, «если в Бильбао не считают себя выше правосудия». А федерация, кстати, по горячим следам заявила, что уважает принятое решение.

Однако перед уходом на перерыв баски едва не отыгрались, что намекало на жаркую вторую половину матча. Только «Барса» довольно быстро удвоила перевес и получила возможность спокойно играть по счету. И если Рафинья после классного прохода лишь размял вратаря, то Ямаль был безупречен, нырнув за спину защитнику под идеальную передачу Гави. Интересно, что последний какое-то время был единственным в истории, кто забивал в Суперкубке до 18-го дня рождения, а Ямаль отличился как в 16, так и в нынешние 17 лет.

Фото AFP

Ламин — уникум, которому, впрочем, нужен отдых. Флик убрал его с поля почти за полчаса до финального свистка. Чуть позже отправился отдыхать герой полуфинала Гави. Их свежесть потребуется в финале, где все ждут еще одно класико. Собственно, ради этого и, само собой, больших заработков в Испании и устроили реформу турнира. А биться за первый титул под началом Флика «Барса» в воскресенье будет уже с Ольмо.