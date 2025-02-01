Почему Захаряну нельзя уходить из «Реал Сосьедад». Колонка Казакова

Захарян не сыграл ни одного матча за «Реал Сосьедад» в сезоне-2024/25

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о перспективах одного из лучших футболистов России.

Захарян опять не сыграл за «Реал Сосьедад». Арсен был в заявке, но на матч Лиги Европы против ПАОК так и не вышел — единственный из трех россиян в этот вечер. Он в новом сезоне так и не провел ни одной игры за свой клуб из-за травм.

И снова пошли реплики: что ранний отъезд в Европу был ошибкой, что надо уходить в аренду, возможно, пора возвращаться домой. Что вся его история — неудачный пример, портящий имидж нашего футбола.

Уезжал Захарян в качестве одного из главных талантов РПЛ. Мнений, почему что-то пошло в его карьере не так, хватает. Попробуем разобраться.

Версия о повышенной травматичности

В Испанию динамовец прилетел со старой травмой, полученной в России. Она была залеченной, медосмотр прошел удачно. Но голеностоп у футболиста — место особого риска. Играть и тренироваться с тем повреждением Арсен мог, в прошлом сезоне отыграл около 40 матчей без особых жалоб, хотя по проблемному месту, случалось, били. Но летом, во время предсезонной подготовки, один из недавних дублеров влетел именно в эту самую точку. Врачи сказали, что есть риск перехода проблемы в хроническую, и рекомендовали операцию. Как и планировали, сделали в Барселоне.

Операция на голеностопе всегда непростая, восстановление заняло почти три месяца. Когда Захарян восстановился, начал играть. Однако после одной из игр его перегрузили. Возник отек, который потом прошел, но все это время — волнение, необходимость снова возвращаться в основную обойму и уже потом в состав.

Так бывает в футболе. Когда тебя словно испытывают на прочность: сдашься или нет?

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Версия о долгой адаптации

Захаряна «Реал Сосьедад» вел долго и целенаправленно. Был готов к рискам, был готов играть вдолгую — семилетний контракт тому пример. Но был ли сам Арсен изначально готов к тому, что его ждет?

Вероятно, нет. Потому что не было начальных навыков в испанском языке — и он, по сути, оказался глухонемым в новой команде, где на английском говорили единицы. Потому что в Испании нет традиции сосуществовать вместе — другая культура, другая страна, каждый фактически сам по себе. Потому что другой чемпионат: из России Захарян уезжал из «Динамо» Шварца, где интенсивность футбола была одной из лучших в РПЛ. Но в Сан-Себастьяне он попал в команду, которая играет в, возможно, самый энергозатратный футбол в ла лиге. «Реал Сосьедад» первый в чемпионате по игре без мяча — исповедует тотальный прессинг.

Опять же испытание: сдашься или нет?

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Версия о необходимости уйти в аренду или вернуться в РПЛ

«Динамо» вернуло бы Захаряна в любой момент. «Зенит» забрал бы его с радостью.

Но нет. Не сейчас.

Арсен освоился. Заговорил на испанском, переехал из съемной квартиры в свое жилье. Рядом семья, младший брат играет за одну из юношеских команд «Реал Сосьедад» и считается восходящей звездой — на рождественском турнире получил приз как лучший игрок.

Стимулов уходить из клуба — никаких. Стимулов заиграть — множество.

Тем более что после ухода одного из ветеранов клуб отдал Захаряну восьмой номер. Сегодня ты можешь играть в стартовом составе и не иметь игрового номера от 1-го до 11-го, но для верной множеству традиций Испании это пример доверия. Как и долгий контракт — инвестиция в будущее.

Другое дело, что инвестиции должны работать. Адаптация позади, как и проблема с травмой. Начинается время, когда Захарян должен оправдывать авансы как игрок, на которого «Реал Сосьедад» сделал ставку.

Но, когда понимаешь, какой путь он уже прошел в Испании, оценки, подходит ли он под стиль команды и лигу в целом, оказываются преждевременными. Странное дело: времени вроде бы уже мало, чтобы начать доказывать состоятельность, и вместе с тем его отсчет только начинается.

Если Арсен сам уверен, что у него все получится, вряд ли ему сейчас нужны чьи-то сомнения.

Особенно если нас там нет — как зрителей, собеседников, как людей, вовлеченных в ежедневные процессы клуба и оценки тех, кто эти самые процессы контролирует.

Захарян сейчас в хорошем положении — когда прежние проблемы закрыты, а впереди новый отрезок карьеры.

Постучим по дереву, чтобы не сглазить.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.