Сумасшедший камбэк «Ливерпуля», Феликс отпраздновал победный гол в ворота «Атлетико», «Интер» уничтожил «Наполи»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: спасение команды Эмери

Впервые за долгие годы оказавшись в зоне Лиги чемпионов, «Астон Вилла» оступилась в гостях у «Борнмута». Хотя на самом деле все относительно. Все-таки команда Унаи Эмери рисковала проиграть и спаслась на 90-й минуте, когда роскошный удар головой нанес Уоткинс. Вклад этого форварда в достижения бирмингемцев впечатляет — у него уже 8 голов и 6 результативных передач. Теперь с нетерпением ждешь ближайших туров, когда на «Вилла Парк» приедут «Манчестер Сити» и «Арсенал». Это будет настоящая проверка на прочность. Интересно, что «канониры» были последними, кто набирал очки в гостях у «львов». Случилось это 18 февраля, после чего «Вилла» выдала серию из тринадцати побед.

Пока же «Вилла» отпустила в небольшой отрыв невероятный «Ливерпуль». Воля красных в эпоху Юргена Клоппа поразительна и вроде бы давно не удивляет, но все же матч с «Фулхэмом» стоит особняком. Как минимум с точки зрения статистики, ведь прежде мерсисайдцы не устраивали камбэков, позволив сопернику выйти вперед на 80-й минуте. А тут еще и не везло, и Салах упустил верную возможность сравнять счет, когда с добивания с пары метров отправил мяч куда-то на верхние ярусы «Энфилда».

Однако Мо не покинул домашнюю арену без результативных баллов в шестнадцатом матче подряд. После скидки Нуньеса он здорово придержал мяч и покатил его под удар попавшему в верхний угол Эндо. А успех японца стал тем самым вкусом крови, который делает почувствовавшего его хищника безжалостным. На кураже «Ливерпуль» дожал соперника, и удар с подбора Александра-Арнолда продлил впечатляющую серию: красные выиграли на «Энфилде» все 11 матчей текущего сезона.

Ближе к католическому Рождеству «Челси» сделал своим болельщикам подарок. А как иначе расценивать всего четвертую в календарном году и первую с 25 августа победу в чемпионате на родном «Стэмфорд Бридж»?! Как нельзя кстати пришлись первые голы Энцо Фернандеса в АПЛ. До этого чемпион мира отличался только в Кубке лиги против выступающего в четвертом дивизионе «Уимблдона». В воскресенье же он и пенальти реализовал, и открыл счет ударом головой, когда в площадь ворот ударом через себя набросил мяч Бадиашиль. Особую ценность победе синих придает тот факт, что на последней минуте первого тайма они остались в меньшинстве из-за удаления получившего вторую желтую карточку Галлахера.

Испания: Хави — укротитель «Атлетико»

У «Барселоны» были большие проблемы с «Атлетико», а потом в каталонскую столицу уже в роли главного тренера вернулся Хави и все исправил. После четырех матчей без побед (=2-2) у сине-гранатовых набралось три успеха подряд. И даже сейчас, когда количество травмированных зашкаливает, а вместе с ним растет число вопросов по качеству игры, «Барса» выдала мощнейший старт. Уже в первой атаке промахнулся оказавшийся в убойной позиции Рафинья и словно задал игре ритм.

В том числе в плане нулевой реализации, чем особенно грешил Левандовски. Видимо, этой игре нужен был крутой сюжет, и его подарил не забивавший в чемпионате с середины сентября Жоау Феликс. Со скандалом покинувший «Атлетико» и буквально заставивший отдать его в аренду португалец легко ушел от Молины и подсек мяч над Облаком. А потом еще и эмоционально отпраздновал свой успех, скопировав один из номеров Месси. Словно Феликс не слышал слов очень лояльно относящегося к нему президента мадридцев Энрике Сересо, который назвал португальца одним из лучших футболистов Европы и выразил надежду, что в случае успеха тот не будет отмечать свой гол. Интересно, не изменит ли теперь босс красно-белых свое мнение о возможном возвращении блудного сына, если «Барса» не выкупит его контракт?

А что же гости? До перерыва они даже эпизодами не напоминали команду с самой высокой наряду с «Жироной» средней результативностью (2,3 гола за игру). «Барса» же каждым действием словно пыталась вернуть болельщиков на трибуны «Монжуика», где на столь статусной игре собралась рекордно низкая в этом сезоне аудитория (34 568 зрителей). Но разве могла победа в такой встрече получиться простой? Ответ на этот вопрос дали два сумасшедших сейва Иньяки Пеньи, значимость которых повысил еще один промах имевшего шанс похоронить интригу Левандовски.

Показав лучший футбол за последнее время, «Барса» поднялась на третье место, хотя у «Атлетико» есть игра в запасе. А уже через неделю сине-гранатовые могут приблизиться ко второй строчке, но у «Жироны» перед каталонским дерби совсем другие планы.

Италия: Моуринью — король концовок

Пропустив вперед игравшие раньше «Фиорентину» и «Болонью», римляне уступали после первого тайма «Сассуоло», однако после перерыва выжали максимум из удаления в составе хозяев. Причем в очередной раз команда Жозе Моуринью продемонстрировала умение забивать на финальных отрезках. Если брать последнюю четверть часа, то у «волков» уже 15 результативных атак. На пять больше, чем у любой команды серии А. Героями же воскресной встречи стали Дибала и Кристенсен. Сначала, получив передачу от аргентинца, вышедший на замену датский защитник заработал пенальти. Потом те же действующие лица организовали победную атаку, в которой голкипера поставил в тупик коварный рикошет. Да, повезло, но удачу нужно заслужить, а вернувшей себе пятое место «Роме» это удается.

«Наполи» и «Интер» выдали крутую игру, в которой цена эпизода была невероятно высока. И еще в первом тайме нерадзурри были более конкретны и остры в атаке. До голевой атаки, по ходу которой Дюмфрис сбросил мяч к линии штрафной, а Барелла продлил его движение в направлении выстрелившего в нижний угол Хакана Чалханоглу, гости двигались в направлении взятия ворот. Тюрам их даже поразил, но из офсайда, а Мерет не дал забить Лаутаро Мартинесу.

Самый яркий до перерыва момент «Наполи» организовал Кварацхелия, чей перехват разогнал атаку с попаданием Политано в перекладину. Во втором тайме уже Зоммер спас после эффектного соло Хвичи, и тут же неаполитанцам дали еще один урок эффективности. Банальная ошибка, выверенный пас Лаутаро, и герой вечера Барелла по пути к воротам миновал защитников, словно тренировочные стойки. То есть, могло быть 2:2 или 2:3, а на табло горели цифры 0:2.

По факту же «Интер» мог выиграть с более крупным счетом, чем итоговые 3:0. Все-таки не зря команда Симоне Индзаги лучшая в лигах топ-5 по играм на выезде. Шесть побед и всего два пропущенных мяча — это чемпионский график. А у «Наполи» проблемы, которые не решить одной сменой тренера. Четыре поражения в первых семи домашних матчах сезона — повторение худших результатов в истории южан.

Германия: Дортмунд притормозил «Байер»

Команда, которая весной только по собственной глупости упустила на финише чемпионский титул, против соперника, бросившему перчатку «Баварии» уже в новом сезоне. С главным матчем тура в бундеслиге все было очевидно, и начался он отнюдь не по сценарию лидирующего «Байера». Все благодаря прекрасным действиям Фюллькруга, который, находясь спиной к воротам, шведкой отдал пас под включение Рюерсона.

Но, само собой, большую часть матча «Боруссии» приходилось защищаться. И лишь офсайд у Бонифаса привел к отмене красивого голы Вирца незадолго до перерыва. В остальных эпизодах либо мазали леверкузенцы, либо самоотверженно играли защитники «шмелей», среди которых выделялся сделавший 13 выносов из штрафной Хуммельс. Однажды он успел в подкате заблокировать удар с линии площади ворот.

Развернуть удачу в свою сторону Хаби Алонсо смог, выпустив на поле Шика. Лечившийся на протяжении семи месяцев чех пока получает считанные минуты, но поражает эффективностью. В четверг он забил в Лиге Европы, а сейчас, спустя мгновения после выхода на поле, выкатил мяч оказавшемуся перед пустыми воротами Бонифасу. Пожалуй, это было логично. Во второй раз потерявший в этом сезоне очки «Байер» на гол точно наиграл. Но при этом мог уступить, когда на исходе компенсированного времени Фюллькруг пробил над перекладиной, замыкая кросс Менье.

Статистика дня

3-м футболистом в истории АПЛ, который на протяжении трех сезонов забивает в гостях действующим чемпионам, стал нападающий «Тоттенхэма» Кулушевски.

4 гола в четырех последних матчах ла лиги забил нападающий «Вильярреала» Моралес, что произошло после возвращения на пост главного тренера «подводников» Марселино Тораля.

4 матча без забитых мячей провела с учетом всех турниров «Бенфика», повторив показатель прошлого — чемпионского сезона.

7 сейвов голкипера «ПСЖ» Арнау Тенаса — лучший за семь лет показатель для вышедших на замену вратарей.

14 побед ПСВ со старта сезона — лучшая серия с чемпионата-1987/88. Тогда эйндховенцы под началом Гуса Хиддинка установили рекорд голландской лиги, выиграв первые 17 матчей.

31 красная карточка показана в 140 матчах АПЛ. Это больше, чем за весь прошлый сезон.

100 мячей забил в домашних матчах лиги 1 нападающий «Монако» Бен Йеддер. Это первый случай во французском чемпионате с 1996 года, когда гроссмейстерской отметки достиг марселец Жан-Пьер Папен.

102 гола с учетом всех турниров забила в 2023 году обновившая клубный рекорд «Фиорентина».

137 секунд разделили реализованный форвардом «Тоттенхэма» Сон Хын Мином пенальти и его автогол в игре с «Манчестер Сити».