Хави приглашал шамана на «Камп Ноу». Хотел прогнать «нечисть»

Лапорта был в курсе.

Хави уже около полугода не тренирует «Барселону», однако подробности о его времени в клубе периодически продолжают всплывать. Сейчас появилась совсем дикая информация — якобы испанец прибегал к магическим услугам.

Хави верит в темные силы?

Очень занимательной информацией поделился журналист Сальвадор Сострес в своей колонке для ABC. «Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны», чтобы «избавиться от нечисти» и злых духов на «Камп Ноу»: экс-тренер каталонцев делал это, когда думал, что на стадионе никого нет», — цитирует журналиста Telegram-канал «Первый спорт».

Также сообщается, что президент каталонцев Лапорта знал о произошедшем, но не стал обсуждать ситуацию, чтобы не портить отношения: «О ритуалах Хави с шаманом Лапорте рассказали охранники арены: президенту «Барсы» казалось полной чушью то, что делает тренер, но он не хотел портить отношения с Хави», — дополняет тот же источник, ссылаясь на ABC.

Хави. Фото Global Look Press

Испанца убрали по очень странной причине

Хави уволили из «Барселоны» в конце прошлого сезона, и это решение выглядело не менее странно, чем приглашение шамана в раздевалку. Дело в том, что Лапорта убрал тренера из-за... недостаточного оптимизма.

При этом зимой Хави сам порывался уйти из «Барселоны» — дела у каталонцев шли неважно, испанец, очевидно, устал от давления и атмосферы в клубе. Однако тогда президент с большим трудом убедил его остаться, и специалист изменил свое решение. А спустя месяц уволил, и главная (пусть и неофициальная) формулировка звучала действительно так: за недостаточный оптимизм.

Хави ставили в вину, что он постоянно показывает недовольство трансферной политикой и финансовой ситуацией в клубе. И в целом регулярно подрывает авторитет каталонцев. Надо сказать, это была справедливая претензия. Конечно, испанец говорил по факту, но похвалу «Реала», совмещенную с критикой сине-гранатовых, ждешь точно не от главного тренера «Барселоны».

Но Хави именно такое и выдавал: «Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать», — говорил тренер перед игрой с «Альмерией» на финише чемпионата.

Теперь, если инсайд ABC про шамана правдив, вопросов по увольнению еще меньше. Их и так почти не осталось после перформанса сменщика Хави, Флика, который и с нынешним составом добивается успеха, — но если легендарный полузащитник «Барселоны» действительно от отчаяния обратился к «черной магии», возможно, ему правда стоило отдохнуть.