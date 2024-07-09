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Сегодня, 16:15

«Барселона» обиделась на анонимных инсайдеров. Клуб ищет способ остановить фейковые новости

«Барселона» ищет способы борьбы с фейковыми новостями
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Руководство «Барселоны» хочет остановить распространение фейковых новостей о клубе.
Фото Getty Images
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Каталонцы устали от вбросов.

За последние годы стоило бы уже привыкнуть, что «Барселона» — странноватый клуб. Прошлый президент заказывал «грязный пиар» для собственных футболистов в соцсетях и прессе, нынешний уволил тренера через несколько недель после переподписания контракта по причине недостаточного оптимизма у Хави. Теперь в копилке каталонских причуд пополнение.

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Издание Mundo Deportivo сообщило, что в «Барселоне» недовольны анонимными инсайдерами. Клуб якобы обнаружил в соцсетях ряд аккаунтов, публикующих недостоверную информацию о трансферах. Владельцы этих аккаунтов неизвестны, но их информация все равно попадает в прессу и расходится среди болельщиков.

Все это приводит к раздражению среди игроков и агентов, связанных с «Барселоной». По данным Mundo Deportivo, футболистов и их представителей беспокоит информация об интересе каталонцев к некоторым игрокам или о возможных расставаниях. По этой причине спортивному отделу периодически приходится опровергать слухи и успокаивать встревоженных агентов и их подопечных.

Теперь каталонцы рассматривают возможность судебного разбирательства со СМИ, публикующими фейки от анонимных аккаунтов. В клубе даже провели расследование и достоверно установили, кто и какую именно информацию рассылал.

Ферран Торрес.
Фото Global Look Press

Среди мистификаций, которые обнаружили в «Барселоне», есть следующие:

желание «Ньюкасла» купить Феррана Торреса за 15 миллионов евро;

желание «Байера» купить Ансу Фати за 10 миллионов евро;

• предложение «Барселоны» к «Атлетику» по поводу Нико Уильямса на сумму 25+25 миллионов евро;

• интерес «Барселоны» к Ндомбеле или Адриану Рабьо.

Всего каталонцы насчитали около дюжины фейков и намерены с ними бороться.

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Это не первая странная история, о которой стало известно на этой неделе. Ранее испанский журналист Жерар Морено сообщил, что новому тренеру «Барселоны» Хансу Флику клуб выдал машину, на которой три года передвигался бывший тренер каталонцев Хави. Подтверждения этой информации нет — но и опровержения тоже никто не делал. Зная прижимистость нового руководства и финансовую ситуацию в клубе, можно предположить, что это правда.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Ханс Флик
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