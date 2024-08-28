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Судейство

Сегодня, 16:15

Новый заговор против «Барсы»? Ночью опубликованы не все переговоры с ВАР в ла лиге

«Барселона» недовольна судейством в матче чемпионата Испании с «Райо»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сесар Сото Градо, Рафинья и Абдул Мумин
Сесар Сото Градо, Рафинья и Абдул Мумин.
Фото Reuters
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В Испании опять начались дискуссии по поводу решений и действий судей и их видеоассистентов в чемпионате страны. В этот раз недовольство возникло после игры с участием каталонского гранда. Рассказываем, что случилось в ночь на среду.
Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Барселона

Во втором тайме матча 3-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (1:2), который состоялся поздно вечером во вторник, 27 августа, судья Сесар Сото Градо принял два решения не в пользу каталонцев, не назначив пенальти в ворота хозяев поля и отменив гол Роберта Левандовски.

Ночью оперативно, спустя всего несколько часов после игры, была опубликована аудиозапись переговоров судьи с ВАР Хорхе Фигероа Васкесом, касавшихся только одного из двух моментов — гола польского легионера. Что происходило в первом случае, осталось тайной. Тут же пошли разговоры о судейском «заговоре», об избирательности в выборе эпизодов.

На самом деле такой избирательности есть объяснение. Опубликован лишь момент с отменой гола, потому что произошло вмешательство ВАР. На 71-й минуте Фигероа Васкес, проведя проверку взятия ворот «Райо Вальекано», предложил Сото Градо посмотреть видеозапись на мониторе у поля. «Подойди к экрану, был фол, сам посмотри, в начале атаки. Сейчас покажу. Сам оценишь, насколько серьезен этот наступ», — сказал ВАР. «Останови, увеличь. Наступ на голеностоп. Я зафиксирую фол. Есть наступ, видишь? Явный», — отреагировал потом судья.

Фото скриншот из трансляции
Эпизод матча «Райо Вальекано» — «Барселона»
Фото скриншот из трансляции

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании, по всей видимости, выполняет обещания, данные в январе этого года. Тогда было объявлено о начале эксперимента, связанного с публикацией переговоров судьи с ВАР. Но касается это только тех моментов, когда есть вмешательство и просмотр арбитром видеозаписи на мониторе или есть вмешательство, но ВАР сам принимает фактическое решение.

Судейский комитет пообещал публиковать такие видео в каждом туре — по субботам, воскресеньям и понедельникам после завершения всех матчей. Или в любой другой день, если он выбран для тура. Так и происходит.

Первая публикация была после матча 20-го тура предыдущего чемпионата «Севилья» — «Алавес» (2:3). Тогда можно было посмотреть видеозапись и прослушать аудиозапись переговоров судьи с ВАР при назначении 11-метрового удара в ворота гостей на 80-й минуте.

В эпизоде на 46-й минуте встречи «Райо Вальекано» — «Барселона» в штрафной площади мадридцев упал Дани Ольмо, которого успели внести в заявку на сезон. Защитник поставил ему ногой «шлагбаум», возникли основания для назначения пенальти, но Сото Градо воздержался от такого наказания. А Фигероа Васкес в его действия не вмешался. Именно поэтому аудиозапись их переговоров затем не была опубликована.

Эпизод матча «Райо Вальекано» — «Барселона»
Фото скриншот из трансляции

Никакого заговора против каталонцев тут нет. Хотя, конечно, было бы интересно послушать, что сказали друг другу рефери и ВАР. Потому что 11-метровый удар, на мой взгляд, не назначен ошибочно.

Судья Сесар Сото Градо в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; против &laquo;Мальорки&raquo;. «Реал» начал новую войну с судьями. Мадридцы сделали фильм об ошибках в игре с «Мальоркой»

Сото Градо во второй раз стал «героем» тура. После одной из первых игр чемпионата «Мальорка» — «Реал» (1:1) телевидение «Королевского клуба» оперативно подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады во главе как раз с Сото Градо. Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.

Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей и его видеоассистентами.

А ВАР Фигероа Васкес, в свою очередь, упоминался в связи с матчем 2-го тура «Атлетико» — «Жирона» (3:0). В нем на 38-й минуте судья Хуан Мартинес Мунуэра не удалил вратаря гостей Пауло Гассинигу, когда тот остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади. Видеоарбитр Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости согласившись с его вердиктом.

&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;: судья не&nbsp;удалил вратаря гостей. «Атлетико» — «Жирона»: судья не удалил вратаря гостей. Объясняем, почему он так поступил

Оппоненты судьи и ВАР настаивали, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника (Хулиана Альвареса) явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.

Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
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