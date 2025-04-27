«Реал» провел лучший матч в сезоне, только и этого оказалось мало. Как вообще победить эту «Барсу»?

Потрясающая игра.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Что может быть лучше класико? Два класико. И финиш сезона-2024/25 нам их дарит. Одно уже прошло — «Барселона» и «Реал» впервые за 11 лет встретились в финале Кубка Испании. Подготовка к игре сопровождалась судейским скандалом, вспыхнуло буквально за сутки до стартового свистка. Сообщалось даже о желании Мадрида бойкотировать матч, но, к счастью, он состоялся.

Столичная команда (именно команда, а не клуб), надо сказать, достойно держалась и не давила на арбитров сильнее обычного. Королевская реакция на суету вокруг. Правда, остаться терпеливыми до конца не вышло — незадолго до завершения овертайма Антонио Рюдигер сошел с ума и со скамейки начал бросать в судью предметы, за что моментально увидел перед собой красную карточку. К немцу подключился и Винисиус, но вингер наказания не получил. В общем, без истерики все-таки не обошлось.

Бригада, к слову, тоже не поплыла и отработала матч как минимум удовлетворительно. Можно вспомнить разве что не назначенный пенальти на Ферране Торресе во втором тайме, но ситуация спорная. Таких за 120 минут накопилось немало — Рикардо Бенгоэчеа с помощниками уверенно разбирались в эпизодах. Отменили точку на Рафинье, наградив бразильца желтой за симуляцию, не удалили де Йонга, хотя мадридцы просили, четко фиксировали офсайды в процессе острых атак. На фоне шума накануне точно заслужили похвалу.

Говоря о содержании матча, хочется отметить, что «Реал» ни разу в сезоне не смотрелся настолько мощно. Против топ-соперников уж точно. Анчелотти сбалансировал состав. Да, повлияло повреждение Мбаппе, но после перерыва Килиан вышел вместо Родриго, а не сформировал деструктивный звездный квартет.

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Мадриду в принципе было сложнее. Конечно, это не оправдание. Скорее, объяснение. Ферлан Менди сломался уже на десятой минуте — минус один слот под замену. Физическое состояние команды явно хромает, потому Рюдигер в экстра-таймах бегал с многократно перемотанными ногами, а Винисиус из-за спазмов вовсе не доиграл основное время. И все равно «Реал» выглядел конкурентоспособно. Благодаря грамотной основе, характеру и злости, которую с оговорками удалось облачить в чисто спортивные проявления.

Нет желания ругать проигравших. Или просто искать причины их поражения. Потому что мы увидели именно победу «Барселоны». Фантастической «Барселоны» бесподобного Флика — короля финалов. Ханси выиграл все матчи за трофей в тренерской карьере, восемь из восьми. Он провел класико не хуже Карло. До 85-й минуты совершил лишь одну перестановку, ведь план выполнялся. Несмотря на возвращение Тер Штегена, выпустил Щенсны, который ранее сделал три «сухаря» в рамках турнира. А еще помогал футболистам ментально, был максимально вовлечен в процесс все два часа. Вот и завоевал второй титул с каталонцами. Вполне вероятно, на этом не остановится.

И до чего символичен решающий мяч Жюля Кунде! Кто, если не самый выносливый игрок мира, на 116-й минуте должен бросаться в перехват на чужой половине и вторым касанием издали лупить в угол? Из полевых больше француза в нынешнем сезоне отбегал только один человек. Он, кстати, был в финале по ту сторону — речь про Вальверде. Собственно, Федерико как раз и перекусывал некоторые атаки оппонентов во втором дополнительном тайме, когда партнеры уже еле волочили ноги.

А Ямаль? Видели каков? Пора твердо заявить: 17-летний гений великолепен в больших матчах. Мы убедились в этом на Евро, когда он клал в «девятку» Меньяну в полуфинале и делал ассист на Уильямса в финале. Мы убедились в этом во время предыдущих класико, когда он принимал активное участие в разгромах. Новое шоу — в финале Кубка, когда он оформил дубль из результативных передач и пасовал с точностью 86 процентов (37 точных из 43) — нереально для строго обостряющего вингера.

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Кажется, Ламину не мешают ни нефутбольные дела, как тот же эпатаж с прической, ни поразительная дерзость. «Не имеет значения, забьет «Реал» нам один или два гола, потому что в этом сезоне им не обыграть нас», — сказал Ямаль после матча. Очень смело, особенно учитывая, что через две недели будет еще одно класико, уже в чемпионате. «Барса» на четыре очка впереди, но Мадрид, очевидно, настроен вцепиться в шанс догнать лидера.

Как бы Ламин потом не грустил, что своими же словами удвоил мотивацию принципиального соперника. Хотя он сам вряд ли провалится, чересчур зрелый и стабильный. В любом случае история противостояния в текущем сезоне не дописана. Пока общий счет 12:4 в пользу «Барселоны», но какой в этом останется смысл, если вдруг золото уедет в столицу?