«Барселона» сделала мощный ход после потери тер Штегена. Но сможет ли Щенсны заменить немца?

Оцениваем выбор сине-гранатовых.

Серьезные источники из Испании подтверждают: ради «Барселоны» Войцех Щенсны возобновит карьеру (которую завершил только этим летом) и заменит получившего тяжелую травму Марка-Андре тер Штегена. Правила ла лиги разрешают внести в заявку игрока, подписанного свободным агентом.

А могла ли «Барса» купить игрока вне трансферного окна, как это было с Мартином Брэйтуэйтом? Президент ла лиги Хавьер Тебас на недавней пресс-конференции говорил, что клуб может подписать замену тер Штегену, если предъявит доказательства того, что травма действительно серьезная. Правда, неясно, говорил ли он о возможности именно купить футболиста у другого клуба. По правилам ла лиги так делать уже нельзя.

Если подписать можно было только свободного агента, то «Барселона» приняла очень верное решение, сделав выбор именно в пользу Щенсны. Сейчас объясним почему.

Игровая практика

Вряд ли можно спорить с тем, что едва ли не главное условие для развития голкипера — это игровая практика. Конечно, можно быть добротным сменщиком, но для этого желательно играть хотя бы во второстепенных турнирах. Иньяки Пенья уже играл — например, подменял травмированного тер Штегена в прошлом сезоне. Вышло не очень — пропустил 32 гола в 17 матчах. Хотя надо делать скидку, что вся «Барса» на том отрезке была не в форме.

А что насчет Щенсны? Поляк провел последний сезон в карьере в качестве основного голкипера «Ювентуса», сыграв 35 матчей в чемпионате Италии. Помочь «Барселоне» вызывались Клаудио Браво и Кейлор Навас, но в сезоне-2023/24 они провели семь и четыре матча соответственно. Даже Пенья играл за «Барсу» чаще.

В общем, хочется верить, что игровой тонус Щенсны еще не растерял. У него действительно была масса практики в прошедшем сезоне, и после небольшой адаптации он должен быть в своей лучшей форме.

Возраст

Бытует мнение, что для голкипера возраст неважен. Есть много примеров вратарей, которые играли на топ-уровне в очень зрелом возрасте. Тем не менее современный футбол полностью изменил требования к качественным вратарям, так что разница между 40-летним и 30-летним игроком в воротах все-таки существенная.

34-летний Щенсны явно лучшая альтернатива тер Штегену, чем 41-летний Браво или 37-летний Навас. Не умаляем заслуг этих двух легенд, но в сложившейся ситуации сделать выбор в пользу молодости было лучшим решением.

Игра на ленточке

Конечно, сейчас вратари топ-клубов должны помогать своей команде в атаке и обладать качественным пасом. Но главным критерием оценки голкипера при всех новых требованиях остается надежная игра в рамке.

Тер Штеген в прошедшем сезоне спас команду от 0,7 дополнительного гола. Грубо говоря, в общей сложности он предотвратил примерно один лишний гол. 75,5% ударов по воротам немца заканчивались сейвами. Тут, конечно, надо учитывать и качество обороны — бывает так, что вратарь пропускает только такие мячи, от которых не спас бы даже Буффон в лучшие годы.

Щенсны в этом плане... хуже тер Штегена. Он «насейвил» всего на 0,3 гола больше, чем пропустил. Процент спасений тоже хуже, чем у Марка, — 74,1%. Но при этом поляк провел на семь матчей больше и по его воротам били чуть чаще.

Теперь «старички». По xG Браво должен был пропустить на 1,5 гола больше — по этому показателю он абсолютный лидер среди всех кандидатов. Но выборка уж очень маленькая — чилиец сыграл за «Бетис» всего семь раз. С Навасом все еще хуже — за четыре матча за «ПСЖ» в лиге 1 костариканец пропустил на 1,3 гола больше ожидаемого. Шесть пропущенных мячей с 12 ударов — Кейлор явно не в лучшей форме.

Игра ногами

Этап, на котором десятки хороших вратарей отсеиваются топ-клубами. Игра ногами — едва ли не самый важный элемент игры голкипера в современном футболе. Как обстоят дела у тер Штегена, Щенсны и других кандидатов на роль «номера 1» в «Барселоне»?

На самом деле, все отлично. Все вратари отлично пасуют на короткие и средние дистанции. А вот дальше имеются проблемы.

Тер Штеген умеет точно запускать мяч далеко вперед. Он совершил 251 из 344 пасов на 27 метров и дальше, это 73%. Щенсны видит поле не так хорошо — он пасовал чаще (486 раз), но находил нужного игрока всего в 55,6% случаев (270 раз).

Браво и Навас могли бы выбить большой процент точности на маленькой выборке, но не получилось. У чилийца 56 из 99 (56,6%) длинных пасов, у костариканца — 12 из 19 (63,2%). Показатели лучше, чем у Щенсны, но катастрофически мало минут на поле.

Но важен и контекст — тер Штеген особенно ценится Фликом за умение поддерживать высокую линию обороны за счет чтения игры и своевременных выходов. А также умения играть в пас и разрезать прессинг соперника умными проникающими передачами вперед. Щенсны же в основном запускал мяч вперед верхними дальними передачами, более рискованными. Отсюда и более низкий процент точности. Хотя игрой ногами в целом поляк не особо славился, в то время как тер Штеген — один из лучших в мире по этому компоненту среди вратарей.

Поляк просто редко гуляет за пределы штрафной — он делает это только в каждом втором матче (0,56 за 90 минут). Немец же хотя бы раз за игру поднимается вверх и выходит из своей зоны (1,11 за 90 минут). У Кейлора Наваса показатели лучше (1,25 за 90 минут), но это наверняка связано со стилем «ПСЖ» и характером матчей, в которых он выходил на поле. Браво тоже чаще выходил из штрафной площади, но все еще реже, чем тер Штеген (0,86 за 90 минут).

Короче говоря, пожалуй, это единственный минус Щенсны. Он классический вратарь штрафной, с отличными рефлексами и прыжком. Но вот такого качества паса, как у коллеги-немца, от него ждать не стоит.

Войцех Щенсны. Фото Global Look Press

И все же Щенсны — правильный выбор

Если изучить статистику, то становится очевидно, что Щенсны — лучший вариант, который могла выбрать «Барселона». Поляк был свободным агентом, при этом имел много игровой практики и наверняка еще не успел растерять всю форму.

А по игровым показателям Щенсны — действительно лучший кандидат из всех. У него есть релевантный опыт игры в топ-клубе, он обладает необходимыми лидерскими качествами и точно сможет качественно заменить тер Штегена. Пара минусов, на которые стоит обратить внимание, — это игра ногами и выходы из штрафной. Правда, второй показатель мог быть низким из-за указаний Массимилиано Аллегри.

Что будет дальше — посмотрим. Может, Войцех сыграет так убедительно, что еще передумает завершать карьеру и пробудет в «Барсе» подольше. В любом случае история уже яркая и крутая.

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