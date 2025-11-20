Видео
Сегодня, 08:15

Оказывается, «Барса» просила Левандовски не забивать голы, чтобы сэкономить. Удивительная деталь из биографии поляка

«Барселона» просила Левандовски перестать забивать голы
Роман Кольцов
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
Каталонцы не хотели платить бонус «Баварии».

Новая книга о Роберте Левандовски, вышедшая в Польше на этой неделе, раскрывает потрясающий эпизод из первого сезона нападающего в «Барселоне». Как выясняется, каталонцы просили его специально не забивать голы. Причина — в деньгах.

«Мы хотим, чтобы ты перестал забивать»

Книга «Левандовски: настоящий», написанная Себастьяном Сташевски, вызвала огромный резонанс на родине. Более того, сам футболист признался на недавней пресс-конференции, что читает ее и получает удовольствие.

Одна из самых удивительных описанных в ней историй касается просьбы «Барселоны» к форварду перестать забивать мячи в последних турах чемпионата Испании сезона-2022/23. Сине-гранатовые хотели избежать выплаты бонуса «Баварии», прописанного в контракте при переходе Роберта. Как утверждает автор книги, сине-гранатовые должны были бы выплатить мюнхенцам 2,5 миллиона евро, если бы Левандовски достиг отметки в 25 голов.

Роберт Левандовски.Левандовски купил два диплома? Он стал фигурантом массового расследования

По словам автора, «Барса» на тот момент уже гарантировала себе титул под руководством Хави, а Левандовски блистал на протяжении всего чемпионата. После одной из тренировок его вызвали в кабинет на беседу с несколькими руководителями клуба, среди которых, как утверждается, был и президент Жоан Лапорта. Один из боссов сделал Роберту предложение, которое привело его в замешательство: «Мы хотим, чтобы ты перестал забивать в последних матчах».

Игрок посмотрел на него в изумлении. Несмотря на то что чемпионство уже было оформлено, как и титул лучшего бомбардира, за более чем десятилетнюю карьеру на высшем уровне ему еще никто не предлагал специально не забивать. В итоге поляк завершил сезон с 23 голами и в двух последних турах против «Мальорки» (3:0) и «Сельты» (1:2) не отличался.

Биография раскрывает массу личных и профессиональных деталей его карьеры, а также некоторые эпизоды конфликтов в сборной.

Bild в первых числах ноября поделился еще одним интересным инсайдом: по информации издания, спустя три года после трансфера Левандовски «Барселона» осталась должна «Баварии» за нападающего 20 миллионов.

Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Как Левандовски проводит этот сезон

Роберт перебрался в каталонский клуб из Мюнхена за 45 миллионов евро в июле 2022-го (данные Tranfermarkt). Вместе с «Барсой» он по два раза выигрывал чемпионат Испании (2022/23, 2024/25) и Суперкубок страны (2023, 2025), а также побеждал в Кубке (2024/25).

В текущем сезоне на счету Левандовски 7 голов в 12 матчах во всех турнирах. Недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что поляк исключает уход из команды в январское трансферное окно. По его словам, 37-летний форвард сосредоточен на выступлении за сине-гранатовых и намерен выиграть с ними все возможные титулы в 2026 году. Контракт поляка истекает следующим летом.

17 ноября Роберт забил 88-й гол за сборную Польши, отличившись на 32-й минуте матча с Мальтой (3:2) в отборе на ЧМ-2026. Левандовски — лучший бомбардир польской национальной команды.

6

  • Rutozid

    Нормальное решение в мире чистогана - уже чемпионы, Роберт уже с золотой бутсой. Отдавать 2.5 млн за баварцам на ровном месте, если это можно обойти - толково. Впрочем, так делают все: если есть возможость, игрока сажают, чтобы он не наиграл нужное количество матчей. Гораздо паскуднее в мире бизнеса договаривать втихаря за спиной у клуба-конкурента о том, чтобы главная звезда молча кинул всех, нанеся таким образом урон и клубу-хоязину, и самому игроку. Но дети будут недовольны - мир грез рушится, реальность другая.

    20.11.2025

  • torpedon13

    Вот почему Дельфин за бомжей не забивает

    20.11.2025

  • Адекватный спартач

    А почему тогда Лёва умолчал о том, сколько ему посулил Лапорта за эту сделку?

    20.11.2025

  • Pilot Karpenko

    Э, брат… это жулики

    20.11.2025

  • Dexterous

    Предлагать такое футболисту топ уровня - просто несерьезно. Могли бы обыграть просто и посадить на скамейку, чтобы поберечь от травм.

    20.11.2025

  • Diman_madridista

    Позорище какое. Вот уже действительно, это "больше чем клуб", сборище каких-то лавочников

    20.11.2025

    Роберт Левандовски
    ФК Барселона
