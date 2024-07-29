«Барса» проваливает трансферное окно. В клубе по-прежнему бардак с финансами

И как с таким составом конкурировать с «Реалом»?

В последние дни вокруг «Барселоны» немало интересных новостей. Официально представлен новый главный тренер Ханси Флик, руководство клуба отказалось продавать Ямаля в «ПСЖ» за рекордную сумму (250 миллионов евро), а также идут слухи о том, что сине-гранатовые пытаются приобрести Дани Ольмо и Нико Уильямса, зажигавших на Евро-2024.

Пока нынешнее трансферное окно выглядит провальным. Жоан Лапорта постоянно нажимает на какие-то рычаги и пытается найти средства в условиях тяжелого финансового положения, но выхлопа нет. Болельщики каталонского клуба грустят, потому что понимают: тягаться с «Реалом», который забрал под свое крыло Мбаппе, будет невероятно трудно.

Откуда у «Барсы» проблемы с деньгами?

Все началось с победы в Лиге чемпионов в 2015 году, после которой в клубе произошел резкий взлет зарплатной ведомости. Затем возникли дополнительные трудности из-за пандемии и беспечности прежнего руководства, которое запустило ситуацию. Реконструкция «Камп Ноу» — еще одна существенная статья трат, которую в сложившихся тогда обстоятельствах можно было отложить.

В итоге «Барса» погрязла в кредитах. Лапорта, вернувшийся к руководству клубом весной 2021-го, получил в наследство огромную книжку с долгами.

Сначала Жоан взял кредит на 600 миллионов евро в Goldman Sachs, чтобы хоть немного выправить положение. Затем последовала продажа 25% акций своих телевизионных прав в ла лиге и 49% — в Barca Studios. Вот только полученные средства пошли не на сокращение долгов, а на переподписания контрактов и приобретения новых дорогостоящих игроков.

«Барселоне» срочно нужно возвращаться к правилу «1 к 1», согласно которому она сможет тратить каждый заработанный евро. Сейчас она живет по правилу «1 к 4», то есть с каждого евро может тратить лишь 25 центов. Чтобы обеспечить переход, нужно привлечь большие средства.

Ханси Флик и Жоан Лапорта. Фото AFP

Что делать дальше?

Сейчас «Барселона» сотрудничает с поставщиком экипировки Nike, но отношения напряженные. Лапорта попытался существенно увеличить сумму сделки, угрожая разрывом контракта и началом собственного производства. Переговоры так и тянутся. С апреля появляются новости, что новый 10-летний контракт на 100 миллионов подпишут, но объявления нет до сих пор. По слухам, Лапорта хочет получить 100 миллионов сразу, чтобы закрыть финансовую дыру, но в Nike пока сомневаются в таком формате.

Самой актуальной проблемой является Barca Studios, она же Barca Vision. Чуть менее ее 30% принадлежат Libero, которая выкупила принадлежавшую клубу продюсерскую компанию Руреса Orpheus. Но, согласно источникам, она так и не выплатила первоначальный взнос в 40 миллионов евро, да еще 51% ее доли принадлежал как раз «Барсе». То есть и тут сделка в подвисшем состоянии и каталонцы так и не получили ожидаемый доход.

Выходом могла бы стать продажа кого-то из лидеров за серьезную сумму или облегчение зарплатного фонда за счет ухода Левандовски или де Йонга (на их зарплаты с учетом налогов «Барса» тратит 66 и 75 миллионов евро в год соответственно), но предложений по ним нет. Рафинья отказывается ехать в Саудовскую Аравию, возможный трансфер Араухо в «Баварию» сорвался из-за травмы уругвайца, Ямаля ни при каких обстоятельствах не продадут. В общем, ситуация с продажами выглядит тупиковой.

Все это делает финансовые прогнозы клуба на предстоящий сезон неудовлетворительными — сине-гранатовые рискуют недополучить как минимум 200 миллионов евро, если не найдут покупателя до 30 июля.

Впрочем, Лапорта настроен оптимистично. По его словам, «Барса» может позволить себе крупные трансферы.

«Наше финансовое положение серьезно улучшилось. Мы близки к норме. Уже сегодня «Барселона» может подписывать футболистов с громким именем. В ближайшее время мы подробнее расскажем о нашем финансовом положении», — цитирует президента сине-гранатовых La Vanguardia.

Нико Уильямс. Фото Reuters

Акцент на испанцах

Пока этим летом каталонцы провернули лишь один трансфер — за 2,7 миллиона евро выкупили Пау Виктора из «Жироны». Прошлый сезон нападающий провел в аренде в «Барселоне Б», так что вряд ли это можно назвать серьезным усилением.

Нико Уильямс — вот главная цель «Барсы» прямо сейчас. Несколько дней ходили разговоры о том, что сине-гранатовые вот-вот подпишут вингера, но в последний момент в сделку включился «ПСЖ». По данным Mundo Deportivo, парижане готовы удвоить предложение каталонского клуба по зарплате, чтобы заполучить испанца. Трансфер под угрозой, могут не помочь даже донаты болельщиков в соцсетях.

Также «Барселона» активно интересуется Дани Ольмо. «Лейпциг» уже отклонил предложение в размере 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, у блауграны есть мощные конкуренты в лице «Баварии» и «Манчестер Сити», которые тоже хотят видеть в своем составе чемпиона Европы.

До конца трансферного окна (в Испании оно закроется 30 августа) еще есть время, но с каждым днем перспективы «Барсы» все туманнее.

Переход Мбаппе в «Реал» выглядит как убийство чемпионской интриги в ла лиге. Каким образом «Барселона» в ее нынешнем состоянии сможет остановить команду с ним, Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими звездами? Если усиление в каталонский клуб так и не подъедет, то в новом сезоне никакой борьбы ждать не придется.