Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:45

«Барса» проваливает трансферное окно. В клубе по-прежнему бардак с финансами

Трансфер форварда «Атлетика» Уильямса в «Барселону» может сорваться
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Рафа Юсте, Жоан Лапорта, Ханси Флик и Деку
Рафа Юсте, Жоан Лапорта, Ханси Флик и Деку.
Фото Reuters
Telegram Дзен
И как с таким составом конкурировать с «Реалом»?

В последние дни вокруг «Барселоны» немало интересных новостей. Официально представлен новый главный тренер Ханси Флик, руководство клуба отказалось продавать Ямаля в «ПСЖ» за рекордную сумму (250 миллионов евро), а также идут слухи о том, что сине-гранатовые пытаются приобрести Дани Ольмо и Нико Уильямса, зажигавших на Евро-2024.

Пока нынешнее трансферное окно выглядит провальным. Жоан Лапорта постоянно нажимает на какие-то рычаги и пытается найти средства в условиях тяжелого финансового положения, но выхлопа нет. Болельщики каталонского клуба грустят, потому что понимают: тягаться с «Реалом», который забрал под свое крыло Мбаппе, будет невероятно трудно.

Откуда у «Барсы» проблемы с деньгами?

Все началось с победы в Лиге чемпионов в 2015 году, после которой в клубе произошел резкий взлет зарплатной ведомости. Затем возникли дополнительные трудности из-за пандемии и беспечности прежнего руководства, которое запустило ситуацию. Реконструкция «Камп Ноу» — еще одна существенная статья трат, которую в сложившихся тогда обстоятельствах можно было отложить.

В итоге «Барса» погрязла в кредитах. Лапорта, вернувшийся к руководству клубом весной 2021-го, получил в наследство огромную книжку с долгами.

Президент &laquo;Барселоны&raquo; Жоан Лапорта. У «Барселоны» большие проблемы с финансами. Уход Месси сделал ситуацию еще хуже

Сначала Жоан взял кредит на 600 миллионов евро в Goldman Sachs, чтобы хоть немного выправить положение. Затем последовала продажа 25% акций своих телевизионных прав в ла лиге и 49% — в Barca Studios. Вот только полученные средства пошли не на сокращение долгов, а на переподписания контрактов и приобретения новых дорогостоящих игроков.

«Барселоне» срочно нужно возвращаться к правилу «1 к 1», согласно которому она сможет тратить каждый заработанный евро. Сейчас она живет по правилу «1 к 4», то есть с каждого евро может тратить лишь 25 центов. Чтобы обеспечить переход, нужно привлечь большие средства.

Ханси Флик и Жоан Лапорта
Ханси Флик и Жоан Лапорта.
Фото AFP

Что делать дальше?

Сейчас «Барселона» сотрудничает с поставщиком экипировки Nike, но отношения напряженные. Лапорта попытался существенно увеличить сумму сделки, угрожая разрывом контракта и началом собственного производства. Переговоры так и тянутся. С апреля появляются новости, что новый 10-летний контракт на 100 миллионов подпишут, но объявления нет до сих пор. По слухам, Лапорта хочет получить 100 миллионов сразу, чтобы закрыть финансовую дыру, но в Nike пока сомневаются в таком формате.

Самой актуальной проблемой является Barca Studios, она же Barca Vision. Чуть менее ее 30% принадлежат Libero, которая выкупила принадлежавшую клубу продюсерскую компанию Руреса Orpheus. Но, согласно источникам, она так и не выплатила первоначальный взнос в 40 миллионов евро, да еще 51% ее доли принадлежал как раз «Барсе». То есть и тут сделка в подвисшем состоянии и каталонцы так и не получили ожидаемый доход.

Выходом могла бы стать продажа кого-то из лидеров за серьезную сумму или облегчение зарплатного фонда за счет ухода Левандовски или де Йонга (на их зарплаты с учетом налогов «Барса» тратит 66 и 75 миллионов евро в год соответственно), но предложений по ним нет. Рафинья отказывается ехать в Саудовскую Аравию, возможный трансфер Араухо в «Баварию» сорвался из-за травмы уругвайца, Ямаля ни при каких обстоятельствах не продадут. В общем, ситуация с продажами выглядит тупиковой.

Йозуа Киммих, Ханс-Дитер Флик, Луис Диас. Кем «Барселона» ответит на трансфер Мбаппе в «Реал»? У Флика есть несколько топ-целей

Все это делает финансовые прогнозы клуба на предстоящий сезон неудовлетворительными — сине-гранатовые рискуют недополучить как минимум 200 миллионов евро, если не найдут покупателя до 30 июля.

Впрочем, Лапорта настроен оптимистично. По его словам, «Барса» может позволить себе крупные трансферы.

«Наше финансовое положение серьезно улучшилось. Мы близки к норме. Уже сегодня «Барселона» может подписывать футболистов с громким именем. В ближайшее время мы подробнее расскажем о нашем финансовом положении», — цитирует президента сине-гранатовых La Vanguardia.

Футбоист сборной Испании Нико Уильямс
Нико Уильямс.
Фото Reuters

Акцент на испанцах

Пока этим летом каталонцы провернули лишь один трансфер — за 2,7 миллиона евро выкупили Пау Виктора из «Жироны». Прошлый сезон нападающий провел в аренде в «Барселоне Б», так что вряд ли это можно назвать серьезным усилением.

Нико Уильямс — вот главная цель «Барсы» прямо сейчас. Несколько дней ходили разговоры о том, что сине-гранатовые вот-вот подпишут вингера, но в последний момент в сделку включился «ПСЖ». По данным Mundo Deportivo, парижане готовы удвоить предложение каталонского клуба по зарплате, чтобы заполучить испанца. Трансфер под угрозой, могут не помочь даже донаты болельщиков в соцсетях.

Ламин Ямаль и&nbsp;Нико Уильямс. «Барселона» совместит двух самых ярких тинейджеров Евро. Уильямс — топ-ответ на Мбаппе в «Реале»

Также «Барселона» активно интересуется Дани Ольмо. «Лейпциг» уже отклонил предложение в размере 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, у блауграны есть мощные конкуренты в лице «Баварии» и «Манчестер Сити», которые тоже хотят видеть в своем составе чемпиона Европы.

До конца трансферного окна (в Испании оно закроется 30 августа) еще есть время, но с каждым днем перспективы «Барсы» все туманнее.

Переход Мбаппе в «Реал» выглядит как убийство чемпионской интриги в ла лиге. Каким образом «Барселона» в ее нынешнем состоянии сможет остановить команду с ним, Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими звездами? Если усиление в каталонский клуб так и не подъедет, то в новом сезоне никакой борьбы ждать не придется.

Футбол
ФК Барселона
1
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Линетт на старте Олимпиады
Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт