Команда Флика влюбляет в себя.

Помните же, какой скандал поднялся в конце прошлого сезона, когда Лапорта объявил, что летом Хави покинет команду? Это выглядело как посягательство на святое — как можно спихнуть легенду, которая при скудном ресурсе в темную для клуба эпоху привезла в Каталонию чемпионство! Как у боссов вообще рука поднялась подписать бумагу об увольнении? Да, Хави сказал, что с таким составом выигрывать титулы невозможно, без обилия трансферов ничего не выйдет. И тогда казалось, что он абсолютно прав, в то время как популист Лапорта с противоположным мнением просто обещает построить воздушные замки.

С того момента не прошло и полугода, и что мы видим сейчас: «Барселона» — самая острая и яркая команда Европы, лидер чемпионата с шестиочковым отрывом и один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. И это при том, что летнее трансферное окно для клуба называли провальным — подписать удалось только Дани Ольмо, и того зарегистрировали только из-за травм. Кстати, о травмах — они продолжают мучить «Барсу»: только вернулись Гави и Ольмо, в лазарете с начала сезона Араухо и Кристенсен, сломались тер Штеген, Торрес и Берналь. И на всем этом фоне успехи команды кажутся еще более сюрреалистичными.

Главный спонсор таких чудес, конечно же, Ханси Флик. Но как ему удалось сделать невозможное? Кажется, что дело в радикальности подхода. При Хави «Барселона» понимала, что она не сильнейшая даже в чемпионате Испании. Старалась понадежнее сыграть в защите, обороняла счет 1:0, много контролировала мяч в попытках задушить оппонента. В первом сезоне получилось, во втором — нет. А в еврокубках пассивный стиль игры наказывался первым мало-мальски достойным соперников.

Флик пошел от обратного — он будто снял тормоза с машины и втопил в пол педаль газа. Да, это невероятно рискованно, как, например, экстремально высоко задранная линия обороны. Кажется, невозможно по нескольку раз за матч доставать мяч из сетки своих ворот, а потом видеть, как арбитр отменяет гол из-за офсайда. Но именно это раз за разом и происходит. У «Барсы» даже специальный человек отвечает за офсайдные ловушки — экс-защитник Хайко Вестерманн. Только удивительно, что это так четко работает с парочкой центральных защитников, одному из которых 17 лет, а второй в 33 впервые в карьере стал значимой фигурой топ-клуба. Магия!

По тормозам сине-гранатовые не бьют и при построении атак. После приезда в Каталонию Флик говорил, что его идеи схожи с концепциями Кройффа и Гвардиолы — они тоже про нападение. Но есть большой нюанс — Йохан и Пеп культивировали доминирование через горизонтальное владение, оставляя соперника без мяча. Ханси противоположен этому подходу, его ключевое слово — «вертикальность». Первая завершившаяся атака «Барсы» в класико прошла за восемь секунд — столько времени пронеслось с паса Пеньи на Кубарси и неполучившегося удара Ямаля. Ламин забьет во втором тайме, и на табло проскочат 10 секунд между передачей Пеньи и моментом, когда мяч влетит в ближнюю девятку ворот Лунина.

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

Эта вертикальность раскрыла качества и других футболистов. Педри и Касадо кайфуют от возможностей разрезать линии передачами; Кубарси и Мартинес — закидывать за спину коллегам по амплуа; Бальде, Кунде и Рафинья — носиться туда-сюда и терзать оппонентов рывками; Левандовски — цепляться за мячи, скидывать на фланг и нестись в штрафную замыкать. Удивительным образом каталонские догматы Хави ограничивали потенциал его футболистов, в то время как смелый подход Флика, наоборот, окрыляет.

Отсутствие тормозов подтверждает и ненасытность — фирменная черта команд Ханси. «Барселона» уже успела набросать восемь мячей в одном матче. Но тогда был скромный «Вальядолид». Сейчас же за неделю растоптали двух супертопов. Забили один — не останавливаемся и несемся вперед, два — все равно продолжаем, три, четыре — какая разница? Только вперед. Впрочем, в 2020-м сами каталонцы на своей шкуре прочувствовали такой подход — закончилось все 2:8.

Конечно же, рано говорить о том, что «Барса» в конце сезона обязана забирать требл и все в таком духе. Флик как-то признался, что его стиль не будет меняться в зависимости от соперника — вспомните матч с «Баварией»: даже когда мюнхенцы давили и владели мячом больше 60 процентов времени на чужой половине поля, хозяева продолжали держать, казалось бы, самоубийственно высокую линию обороны. С «Реалом» было то же — вот и загнали в офсайдные ловушки сперва Кейна, а за ним Мбаппе. Это очень храбрый, но вместе с тем авантюрный подход, который может громко аукнуться в решающий момент плей-офф ЛЧ. Но пока все работает, остается только восхищаться.

В последние годы торжествуют команды со ставкой на прагматизм. Так делал и «Реал», когда брал ЛЧ одну за одной. «Барселона» Флика предлагает совсем другой подход. Она воюет со скукой и прагматизмом, в каждом матче даря то, за что мы и любим футбол, — яркое незабываемое зрелище.