«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико

Подсветили важные детали.

Долгожданная победа «Барсы» в класико — первая за полтора года и после пяти поражений подряд — пришла очень вовремя. Отрыв в ла лиге вырос до шести очков, а исторический рекорд не пал. До вчерашнего матча «Реал» жил с серией в 42 матча без поражений в чемпионате. Не случись фиаско в класико, мадридцы могли повторить рекорд «Барсы», но вы наверняка видели, что получилось. Время разобраться, почему матч сложился именно таким образом.

Флик не испугался Мбаппе и Винисиуса

Последние класико никогда не обходились без перестраховок и адаптаций с обеих сторон — дань уважения силе соперника, выраженная через тактические ходы. Карло Анчелотти продолжил традицию: отправил Беллингема опекать Бальде у правой бровки, а Вальверде поставил играть в пару опорников, солидно урезав атакующий потенциал уругвайца. За атаку отвечали Мбаппе и Винисиус. Они были освобождены от обороны, что в итоге аукнулось «Реалу».

А вот Флик никаких адаптаций не произвел: такая же безумно высокая линия защиты и агрессивный прессинг. Угроза рывков Мбаппе и Винисиуса тренера не остановила — с самого начала линия защиты поднималась до центра поля.

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«Реал» свободой пользовался, заброс проходил один за другим, но не хватало тайминга — один Мбаппе в первом тайме попал в офсайд шесть раз (восемь за матч — антирекорд карьеры). Доли секунды — и все могло пойти по-другому. Подвела и реализация: в некоторых моментах Мбаппе и Винисиус успевали рвануть без офсайда, но неожиданно для всех мазали.

В первом тайме Анчелотти сдержал «Барсу» — каталонцы создали лишь 0,37 xG. Да, у самих был только один удар, не аннулированный офсайдами. Однако все понимали: один рывок вовремя — и будет голевой момент. Но, на удивление, главное оружие «Реала» использовала «Барса».

«Реал» провалился в прессинге

В перерыве Флик выпустил Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса, и владение «Барсы» сразу выросло с 60% до 72%. Каталонцы увеличили количество переката перед обострением, практически лишив «Реал» возможности убегать, как в первом тайме. А потом «Барса» вскрыла проблемы Мадрида в прессинге.

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Каталонцы разыграли свободный удар на своей половине. Касадо двинулся вперед, но Мбаппе даже не обозначил давление. Как в том самом меме с Месси, когда аргентинец просто дал сопернику пройти мимо себя с мячом. Забей Мбаппе хотя бы один мяч, предъявлять претензии было бы сложнее. Но синонимы игры Килиана тем вечером — офсайды и промахи.

А дальше «Реал» погубили персональные ориентировки. Педри и Рафинья вытянули Рюдигера и Милитао — защитная линия Мадрида превратилась в полукруг, и Левандовски сразу увидел свободное пространство. Васкес попытался поймать поляка в офсайд, а вот Менди эпизод проспал — француз просто сторожил Ямаля, без оглядки на ситуацию в центре защиты.

Все четыре мяча «Реал» пропустил в той манере, в которой хотел забить. А мастер-класс Флика по быстрым атакам продолжился. Три паса перед третьим голом, две передачи перед четвертым — «Барса» молниеносно разрывала, «Реал» не поспевал и путался в прессинге.

Доходило до абсурдного. Васкес настолько плотно опекал Рафинью, что вообще забыл слово «офсайд». Заброс, рывок и гол — вот так счет стал 0:4.

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«Реал» мог забить не один и не два и уйти в отрыв еще в первом тайме. Но где-то «Барсе» повезло, а где-то мадридцы подвели сами себя плохой реализацией шансов. Большей проблемой стал второй тайм, когда «Реалу» нужно было отыграться. Команда Анчелотти еще раз показала, что не умеет качественно прессинговать. Проблемы также возникли в позиционной атаке. «Реал» все еще хорош во многих стадиях игры, но это класико обнажило фазы, в которых нужно прибавлять.