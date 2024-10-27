«Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

И восхищаются «Барселоной» Флика.

Состоявшееся в субботу класико обернулось для мадридского «Реала» одним из самых чувствительных поражений за последнее десятилетие. Действующий чемпион Испании с сокрушительным счетом — 0:4 — проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» и отстал от нее на шесть очков в турнирной таблице.

Тотальная вера Ханси Флика в высокую линию защиты и офсайды Мбаппе (восемь раз лайнсмен поднимал флажок в эпизодах с Килианом!) сработала. Оглушительный успех каталонцев бурно обсуждается в европейских СМИ.

Marca: «Эта команда больше напоминает «Милан» Сакки, чем «Барсу» Кройфа»

«Барселона» Флика теперь будет вызывать у болельщиков «Реала» самые страшные кошмары. Яростный прессинг, высокая линия обороны (почти до центра поля), хирургическая точность ударов... Эта команда даже больше напоминает «Милан» Арриго Сакки на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, чем «Барсу» Йохана Кройфа. Тогда итальянцы выиграли два Кубка европейских чемпионов подряд и уничтожили «Реал» в полуфинале престижнейшего турнира континента со счетом 5:0.

Летом у Флика практически не было трансферов, кроме великолепного Дани Ольмо. Невозможно добиться большего за столько короткий промежуток времени. Невероятный тренер».

AS: «Их не пугают призраки прошлого»

«На Мбаппе возлагались очень большие надежды, но он их не оправдал. Кажется странным говорить об этом после 0:4, но еще в первом тайме все могло пойти по другому сценарию, если бы не последний промах Килиана. Он неоднократно попадал в офсайд, а количество откровенно плохих ударов по воротам вышло за рамки обычного.

Что касается Карло Анчелотти, то есть сомнения, все ли у него под контролем. Это можно заметить по хаотичным решениям: сегодня он играет в три центральных, а завтра Беллингем оказывается справа...

Команде остается надеяться на перформансы Винисиуса, Мбаппе и Куртуа, но многое зависит от соперника. В матче с «Барсой» было видно, что у команды нет той игры, с которой можно переломить ход встречи. То, что произошло в Лиге чемпионов с «Боруссией», тут уже не сработало. Каталонцы приезжают на «Сантьяго Бернабеу» каждый год, и их не пугают призраки прошлого».

Mundo Deportivo: «Унизительный матч для Мадрида»

«Класико 26 октября 2024-го будет запечатлено на сетчатке глаз барселонцев. Априори все думали, что это будет очень равный поединок, но реальность оказалась другой. «Барселона» Флика уничтожила своего главного врага и оставила след в футбольной истории. Это был унизительный для Мадрида матч на их собственном стадионе».

L'Equipe: «Даже очень флегматичный Анчелотти потерял самообладание»

«Главный провал вечера стоит записать на счет мадридских нападающих. Мбаппе, который прожил отдельную жизнь в офсайде, символизировал беспомощность «Реала» впереди. 25-летний француз, находившийся в авангарде атак, дважды забил, но его усилия оказались тщетными. Винисиус и Беллингем едва ли больше сияли рядом с ним. Даже очень флегматичный Карло Анчелотти потерял самообладание в конце матча. Поверьте, это действительно событие. Итальянский тренер обычно кажется невосприимчивым к любым эмоциям».

Футболисты «Барселоны» празднуют победу над «Реалом». 26 октября 2024 года. Фото Reuters

BBC: «Идеальное сочетание молодости и опыта»

«Шесть игроков, вышедших в стартовом составе «Барселоны», прошли через их знаменитую молодежную академию, но руководит этой бандой опытный Левандовски. Польскому нападающему 36 лет, но возраст не мешает ему забивать. Идеальное сочетание молодости и опыта оказалось непроходимым испытанием для «Реала», который был потрясен сокрушительной игрой соперников во втором тайме».