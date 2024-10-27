«Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

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Состоявшееся в субботу класико обернулось для мадридского «Реала» одним из самых чувствительных поражений за последнее десятилетие. Действующий чемпион Испании с сокрушительным счетом — 0:4 — проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» и отстал от нее на шесть очков в турнирной таблице.
Тотальная вера Ханси Флика в высокую линию защиты и офсайды Мбаппе (восемь раз лайнсмен поднимал флажок в эпизодах с Килианом!) сработала. Оглушительный успех каталонцев бурно обсуждается в европейских СМИ.
«Барселона» Флика теперь будет вызывать у болельщиков «Реала» самые страшные кошмары. Яростный прессинг, высокая линия обороны (почти до центра поля), хирургическая точность ударов... Эта команда даже больше напоминает «Милан» Арриго Сакки на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, чем «Барсу» Йохана Кройфа. Тогда итальянцы выиграли два Кубка европейских чемпионов подряд и уничтожили «Реал» в полуфинале престижнейшего турнира континента со счетом 5:0.
Летом у Флика практически не было трансферов, кроме великолепного Дани Ольмо. Невозможно добиться большего за столько короткий промежуток времени. Невероятный тренер».
«На Мбаппе возлагались очень большие надежды, но он их не оправдал. Кажется странным говорить об этом после 0:4, но еще в первом тайме все могло пойти по другому сценарию, если бы не последний промах Килиана. Он неоднократно попадал в офсайд, а количество откровенно плохих ударов по воротам вышло за рамки обычного.
Что касается Карло Анчелотти, то есть сомнения, все ли у него под контролем. Это можно заметить по хаотичным решениям: сегодня он играет в три центральных, а завтра Беллингем оказывается справа...
Команде остается надеяться на перформансы Винисиуса, Мбаппе и Куртуа, но многое зависит от соперника. В матче с «Барсой» было видно, что у команды нет той игры, с которой можно переломить ход встречи. То, что произошло в Лиге чемпионов с «Боруссией», тут уже не сработало. Каталонцы приезжают на «Сантьяго Бернабеу» каждый год, и их не пугают призраки прошлого».
«Класико 26 октября 2024-го будет запечатлено на сетчатке глаз барселонцев. Априори все думали, что это будет очень равный поединок, но реальность оказалась другой. «Барселона» Флика уничтожила своего главного врага и оставила след в футбольной истории. Это был унизительный для Мадрида матч на их собственном стадионе».
«Главный провал вечера стоит записать на счет мадридских нападающих. Мбаппе, который прожил отдельную жизнь в офсайде, символизировал беспомощность «Реала» впереди. 25-летний француз, находившийся в авангарде атак, дважды забил, но его усилия оказались тщетными. Винисиус и Беллингем едва ли больше сияли рядом с ним. Даже очень флегматичный Карло Анчелотти потерял самообладание в конце матча. Поверьте, это действительно событие. Итальянский тренер обычно кажется невосприимчивым к любым эмоциям».
«Шесть игроков, вышедших в стартовом составе «Барселоны», прошли через их знаменитую молодежную академию, но руководит этой бандой опытный Левандовски. Польскому нападающему 36 лет, но возраст не мешает ему забивать. Идеальное сочетание молодости и опыта оказалось непроходимым испытанием для «Реала», который был потрясен сокрушительной игрой соперников во втором тайме».