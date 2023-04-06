«Реал» унизил «Барселону» в класико. Исторический хет-трик Бензема заставил «Камп Ноу» умолкнуть

Мадрид — в финале Кубка Испании.

Класико на «Камп Ноу» было уже четвертым в 2023 году — «Реал» и «Барселона» играют между собой ровно каждый месяц. В январе был Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, в феврале — первый полуфинал Кубка страны в Мадриде, в марте — матч чемпионата, и вот теперь — ответная кубковая встреча. Такая частота может утомить даже если речь идет о главном противостоянии мирового футбола. Но, к счастью, каждый раз игры получались разными.

В Суперкубке мы увидели какой-то совсем уж вялый «Реал», в первом кубковом полуфинале — автобус от «Барселоны», две с половиной недели назад в чемпионате — ярчайший перфоманс от сине-гранатовых, не менее мощный Мадрид и драматичную развязку, когда сначала гол «сливочных» отменили из-за миллиметрового офсайда у Марко Асенсио, а затем забили каталонцы. Единственное, что было неизменным — это результат, а именно три победы «Барселоны».

Сейчас пришла очередь классического, скажем так, бодалова. С поправкой на уровень команд и собранных там игроков, разумеется. Эпизод, лучше всего характеризующий матч, случился в середине первого тайма. Франк Кессье в окружении нескольких соперников исполнил «марсельскую рулетку» (от ивуарийца таких финтов все же особо не ждешь), на него налетел Винисиус, отобрал мяч, но через секунду на бразильце сфолили. Тут же начинаются толкотня, ругань, споры, желтая карточка для Хави. Демонстрация высочайшего мастерства и техники — пожалуйста, но тут же все это утопает в свистках и криках.

Еще можно было восхищаться невероятной игрой в обороне Эдуардо Камавинга, который на своем левом фланге ничего не давал сделать Рафинье. Молодой француз в последние пару месяцев чрезвычайно хорош, причем как в центре поля, так и на месте крайнего защитника. Справа, кстати, все было не так здорово — там Алехандро Бальде и Гави периодически разрывали Даниэля Карвахаля, которому не особенно помогал Родриго.

Но было ощущение, что такая игра — в которой почти нет моментов, но много борьбы, судейских свистков и стычек — больше подходит «Реалу», который лучше всех в мире умеет выжимать максимум из отдельных эпизодов. Так и вышло. Причем сначала гости отбились — Тибо Куртуа потащил удар из центра штрафной, а через пару секунд убежали «три-в-три», четко разыграли и Карим Бензема запихнул мяч в сетку (гол, правда, впоследствии записали на наносившего предыдущий удар Винисиуса).

А сразу после перерыва последовали контрольные выстрелы, а в роли киллера выступил Бензема, которому помогали Модрич и Винисиус (то, как хорват вылез от бровки в центр при втором голе, вызывает восхищение). При 0:2 «Барселона» еще попыталась потрепыхаться, но Мадрид был безжалостен, доведя дело не только до разгрома, но и до настоящего унижения. А Бензема оформил свой первый хет-трик в класико.

Это был классический современный «Реал» в лучшей своей версии. Прямо как в прошлогодней Лиге чемпионов. Вы можете забрать у нас Суперкубок и забрать эту чашку себе в музей. Вы можете обыграть нас в ничего с турнирной точки зрения не значащем матче чемпионата и радоваться, как дети. Вы даже можете победить нас три раза подряд. Но когда приходит время по-настоящему важных матчей и реально больших дел, то решать будем мы, большие взрослые мужики — Тибо, Карим, Лука, Тони, Вини. А вы постоите в сторонке с ребятами из «ПСЖ», «Сити» и «Ливерпуля».

За несколько дней до матча мадридская Marca вышла с обложкой, где говорилось про промежуток в 13 дней, от которого зависит все, и три конкретных даты: 5-е, а также 12-е и 18-е апреля (дни матчей с «Челси» в Лиге чемпионов). Безусловно, это лукавство: даже если «Реал» пройдет этот отрезок успешно, это еще не гарантирует титулов. Но после такого выступления на «Камп Ноу» кажется, что повторение прошлогоднего сценария в Европе вполне вероятно.

А в финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной» — матч состоится 6 мая на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.