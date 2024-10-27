Машина Флика работала безотказно.

«Барселона» и «Реал» сыграли в первом класико сезона. «Барселона» победила (в том числе дублем отметился Левандовски), но запомнится матч не только поэтому. Каталонцы просто извели соперника офсайдами — особенно досталось Килиану Мбаппе.

«Реал» попался в ловушку

Тренер «сливочных» Карло Анчелотти и вся армия болельщиков явно рассчитывали на хорошую игру, учитывая форму лидеров «Реала». И хозяева поля действительно давили каталонцев постоянными атаками, но уже в первые минуты матча это перестало выглядеть опасно и превратилось в комедию.

Все дело в офсайдах — «Барселона» раз за разом ловила соперника. За первые 20 минут «Реал» четыре раза попал в положение «вне игры», к концу первого тайма — целых восемь раз! По данным Sporting News, мадридцы не залезали в офсайд в первом тайме так часто как минимум с сезона-2003/04 — с момента ведения статистики.

Больше всех досталось Килиану Мбаппе — французский форвард попал в положение «вне игры» шесть раз за тайм и в том числе лишился одного гола.

А потом и второго.

Учитывая, что параллельно Роберт Левандовски оформил вполне легальный дубль, Мбаппе даже жаль. В итоге Килиан оказывался «вне игры» в этом класико рекордные 8 раз, а все мадридцы в сумме — 12.

«Барселона» — мастер офсайдов

Ситуация с офсайдами была абсолютно ожидаемой: «Барселона» — с отрывом самая коварная команда этого сезона в мире. По данным издания LiveKickOff, за 13 матчей каталонцы заманили соперника в положение «вне игры» больше 70 раз! Это лучший результат на планете — идущий вторым «Брайтон» устраивал ловушки около 40 раз.

Ханси Флик превратил офсайды в настоящее оборонительное искусство, с которым близко познакомилась каждая команда, с которой «Барселона» играла в этом сезоне. Особенно яркие впечатления, вероятно, были у «Баварии» — мюнхенцы в Лиге чемпионов проиграли сопернику 1:4, при этом первый гол Харри Кейна был отменен как раз из-за «вне игры». Позднее англичанин забил по правилам, но это не помогло.

Особенно несладко пришлось «Алавесу» — в начале октября «Барселона» победила его 3:0 (хет-трик Левандовски), а проигравшие попали в офсайд 11 раз.