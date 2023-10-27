Класико молодых. Новые звезды заставят забыть про очередной скандал «Барселоны» и «Реала»

В субботу в Европе большой матч.

Бойкот Переса

Ну какое класико без скандала! В марте «Барселона» и «Реал» сошлись в клинче после запуска «дела Негрейры». Флорентино Перес тогда провел экстренное заседание совета директоров, по итогам которого мадридский клуб заявил о готовности принять участие в процесс со стороны обвинения. А так как случилось это в преддверии последнего на данный момент класико на закрывшемся на реконструкцию «Камп Ноу», президенты клубов впервые за долгое время отменили традиционный совместный обед и во время игры не сидели рядом.

За прошедшие полгода страсти, казалось, улеглись, а Жоан Лапорта в недавнем интервью даже специально сглаживал углы. Введя в обиход новый термин «социальный мадридизм» и гневно ответив всем недругам «Барсы», каталонский босс всячески подчеркивал: к его коллеге претензий нет, воду мутят другие плохие люди, а сам он очень ждет Переса на предстоящей игре. Только вся эта дипломатия потеряла всякий смысл во время матча «Реала» с «Брагой» в Лиге чемпионов.

Наблюдавший за игрой член совета директоров сине-гранатовых Микель Кампс решил пройтись по мадридской звезде Винисиусу Жуниору. «Это не расизм, но Винисиус заслуживает подзатыльника за то, что он клоун, который делает эти бессмысленные трюки в центре поля», — написал он в одной из соцсетей. И хотя пост был оперативно удален, интернет помнит все, и соответствующие скриншоты разлетелись по миру.

На эту тему критично высказался принесший извинения персонально Винисиусу вице-президент «Барсы» Рафа Юсте. Максимально дипломатично выступил Хави, после игры с «Шахтером» заявивший: «Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в класико было уважение и даже взаимное восхищение».

Однако молчание первых лиц «Барсы» и отсутствие извинений от самого Кампса вызвали гнев Переса. Столь сильный, что, по информации близких к сливочным источников, президент «Реала» планирует бойкотировать субботнее класико.

Хесус Хиль Мансано. Фото Global Look Press

10 удалений Мансано

Но, возможно, первым лицам было просто не до этого. На повестке оказались более значимые дела вроде того же «дела Негрейры» и борьбы с внешними врагами и нападками СМИ. Данные темы активно обсуждались на встрече пяти последних президентов «Барсы» — Лапорты, Жозепа Бартомеу, Жоана Гаспара, Сандро Росселя и Энрика Рейны, и эта встреча должна была показать единство сине-гранатовых. Тем более Лапорте и Росселю требовалось уладить недопонимание по вопросу обвинений в адрес экс-президента.

Ну а поиск заговоров — излюбленная каталонская тема. Например, на прошлой неделе «руку Мадрида» увидели в решении сократить дисквалификацию Начо с трех до двух матчей. Даже нашли старые записи члена апелляционной комиссии Луиса Касорлы о том, что он более 20 лет болеет за «Реал». Но по факту у «Королевского клуба» были основания рассчитывать на смягчение наказания, так как пострадавший после грубого фола и покинувший поле на носилках полузащитник «Жироны» Порту избежал серьезной травмы и попал в заявку на игру следующего тура.

Все это, впрочем, не отменило разговоров о двойных стандартах. Хави даже вспомнил прошлогоднее удаление Левандовски, который получил бан на три тура за жест в адрес судей. Тогда «Барса» тоже подавала апелляцию, однако ее отклонили. Но самое интересное заключается в том, что судить субботнее класико назначили удалившего польского бомбардира Хесуса Хиля Мансано!

Не надо обладать большой фантазией, чтобы просчитать каталонскую реакцию на это решение. А тут еще подоспела статистика работы Мансано на матчах «Барсы» и «Реала». В послужном списке этого арбитра лишь четыре красных карточки мадридцам при десяти удалениях сине-гранатовых. Но больше впечатляют не эти цифры, а фамилии изгнанных с поля каталонцев. Кроме Левандовски это Неймар, Луис Суарес и Месси! Плюс Мансано досрочно отправлял в раздевалку выступавшего в «Атлетико» Жоау Феликса.

Джуд Беллингем. Фото Reuters

День первого класико

В общем, информационный фон в преддверии класико уже прилично накалился. Настолько, что увел на второй план непосредственно футбол, а там интриг и эмоций тоже в избытке. Так, поклонники «Реала» были встревожены заменой в игре с «Брагой» прихрамывавшего Беллингема. Сейчас англичанин с его невероятной статистикой (11 голов и 3 передачи) — это почти половина команды.

Но, как заверил Карло Анчелотти, речь идет лишь о дискомфорте приводящей мышцы из-за слишком мягкого поля в Португалии. Помнится, перед первым большим матчем в Испании против «Атлетико» (1:3) Джуд не тренировался за два дня до игры и не показал своего лучшего футбола. Больше того, англичанин не справился с эмоциями и чудом не получил красную карточку за грубый фол против Корреа.

Хотелось бы, чтобы в субботу у Беллингема была возможность показать себя во всей красе против самого принципиального соперника. Но понятно, что говорить об оптимальных составах не приходится. И если в Мадриде давно смирились с многомесячным отсутствием Куртуа и Эдера Милитао, то в «Барсе» настоящая эпидемия травм.

Хорошо в лазарет не угодил отделавшийся в среду ушибом Феликс. А вот надежды Хави на возвращение кого-то из лидеров не оправдываются. В четверг утром только Рафинья работал в общей группе с рядом ограничений, тогда как Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Кунде и Сержи Роберто по-прежнему вне игры. И это — шанс для нового поколения. 16-летнего Ямаля, забившего первым же касанием в ла лиге 17-летнего Гуиу и признанного лучшим игроком матча с «Шахтером» 20-летнего Фермина Лопеса, который в июле добил Мадрид в товарищеской игре в Штатах голом и передачей находящемуся сейчас в отличной форме Феррану Торресу (3:0).

Для каждого из юниоров субботнее класико может стать первым в карьере. Как и для мадридцев Беллингема, Франа Гарсии и 18-летнего Арды Гюлера. Да, в своем 250-м матче на посту главного тренера «Реала» Анчелотти вряд ли рискнет здоровьем только набирающего форму турецкого вундеркинда, но это не отменяет главного. Предстоящее класико с большой долей вероятности будет делом молодых. И от этой мысли становится еще интереснее.