Класико молодых. Новые звезды заставят забыть про очередной скандал «Барселоны» и «Реала»

27 октября, 13:30
Ну какое класико без скандала! В марте «Барселона» и «Реал» сошлись в клинче после запуска «дела Негрейры». Флорентино Перес тогда провел экстренное заседание совета директоров, по итогам которого мадридский клуб заявил о готовности принять участие в процесс со стороны обвинения. А так как случилось это в преддверии последнего на данный момент класико на закрывшемся на реконструкцию «Камп Ноу», президенты клубов впервые за долгое время отменили традиционный совместный обед и во время игры не сидели рядом.
За прошедшие полгода страсти, казалось, улеглись, а Жоан Лапорта в недавнем интервью даже специально сглаживал углы. Введя в обиход новый термин «социальный мадридизм» и гневно ответив всем недругам «Барсы», каталонский босс всячески подчеркивал: к его коллеге претензий нет, воду мутят другие плохие люди, а сам он очень ждет Переса на предстоящей игре. Только вся эта дипломатия потеряла всякий смысл во время матча «Реала» с «Брагой» в Лиге чемпионов.
Наблюдавший за игрой член совета директоров сине-гранатовых Микель Кампс решил пройтись по мадридской звезде Винисиусу Жуниору. «Это не расизм, но Винисиус заслуживает подзатыльника за то, что он клоун, который делает эти бессмысленные трюки в центре поля», — написал он в одной из соцсетей. И хотя пост был оперативно удален, интернет помнит все, и соответствующие скриншоты разлетелись по миру.
На эту тему критично высказался принесший извинения персонально Винисиусу вице-президент «Барсы» Рафа Юсте. Максимально дипломатично выступил Хави, после игры с «Шахтером» заявивший: «Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в класико было уважение и даже взаимное восхищение».
Однако молчание первых лиц «Барсы» и отсутствие извинений от самого Кампса вызвали гнев Переса. Столь сильный, что, по информации близких к сливочным источников, президент «Реала» планирует бойкотировать субботнее класико.
Но, возможно, первым лицам было просто не до этого. На повестке оказались более значимые дела вроде того же «дела Негрейры» и борьбы с внешними врагами и нападками СМИ. Данные темы активно обсуждались на встрече пяти последних президентов «Барсы» — Лапорты, Жозепа Бартомеу, Жоана Гаспара, Сандро Росселя и Энрика Рейны, и эта встреча должна была показать единство сине-гранатовых. Тем более Лапорте и Росселю требовалось уладить недопонимание по вопросу обвинений в адрес экс-президента.
Ну а поиск заговоров — излюбленная каталонская тема. Например, на прошлой неделе «руку Мадрида» увидели в решении сократить дисквалификацию Начо с трех до двух матчей. Даже нашли старые записи члена апелляционной комиссии Луиса Касорлы о том, что он более 20 лет болеет за «Реал». Но по факту у «Королевского клуба» были основания рассчитывать на смягчение наказания, так как пострадавший после грубого фола и покинувший поле на носилках полузащитник «Жироны» Порту избежал серьезной травмы и попал в заявку на игру следующего тура.
Все это, впрочем, не отменило разговоров о двойных стандартах. Хави даже вспомнил прошлогоднее удаление Левандовски, который получил бан на три тура за жест в адрес судей. Тогда «Барса» тоже подавала апелляцию, однако ее отклонили. Но самое интересное заключается в том, что судить субботнее класико назначили удалившего польского бомбардира Хесуса Хиля Мансано!
Не надо обладать большой фантазией, чтобы просчитать каталонскую реакцию на это решение. А тут еще подоспела статистика работы Мансано на матчах «Барсы» и «Реала». В послужном списке этого арбитра лишь четыре красных карточки мадридцам при десяти удалениях сине-гранатовых. Но больше впечатляют не эти цифры, а фамилии изгнанных с поля каталонцев. Кроме Левандовски это Неймар, Луис Суарес и Месси! Плюс Мансано досрочно отправлял в раздевалку выступавшего в «Атлетико» Жоау Феликса.
В общем, информационный фон в преддверии класико уже прилично накалился. Настолько, что увел на второй план непосредственно футбол, а там интриг и эмоций тоже в избытке. Так, поклонники «Реала» были встревожены заменой в игре с «Брагой» прихрамывавшего Беллингема. Сейчас англичанин с его невероятной статистикой (11 голов и 3 передачи) — это почти половина команды.
Но, как заверил Карло Анчелотти, речь идет лишь о дискомфорте приводящей мышцы из-за слишком мягкого поля в Португалии. Помнится, перед первым большим матчем в Испании против «Атлетико» (1:3) Джуд не тренировался за два дня до игры и не показал своего лучшего футбола. Больше того, англичанин не справился с эмоциями и чудом не получил красную карточку за грубый фол против Корреа.
Хотелось бы, чтобы в субботу у Беллингема была возможность показать себя во всей красе против самого принципиального соперника. Но понятно, что говорить об оптимальных составах не приходится. И если в Мадриде давно смирились с многомесячным отсутствием Куртуа и Эдера Милитао, то в «Барсе» настоящая эпидемия травм.
Хорошо в лазарет не угодил отделавшийся в среду ушибом Феликс. А вот надежды Хави на возвращение кого-то из лидеров не оправдываются. В четверг утром только Рафинья работал в общей группе с рядом ограничений, тогда как Левандовски, Френки де Йонг, Педри, Кунде и Сержи Роберто по-прежнему вне игры. И это — шанс для нового поколения. 16-летнего Ямаля, забившего первым же касанием в ла лиге 17-летнего Гуиу и признанного лучшим игроком матча с «Шахтером» 20-летнего Фермина Лопеса, который в июле добил Мадрид в товарищеской игре в Штатах голом и передачей находящемуся сейчас в отличной форме Феррану Торресу (3:0).
Для каждого из юниоров субботнее класико может стать первым в карьере. Как и для мадридцев Беллингема, Франа Гарсии и 18-летнего Арды Гюлера. Да, в своем 250-м матче на посту главного тренера «Реала» Анчелотти вряд ли рискнет здоровьем только набирающего форму турецкого вундеркинда, но это не отменяет главного. Предстоящее класико с большой долей вероятности будет делом молодых. И от этой мысли становится еще интереснее.